土著团结党沙白安南国会议员卡兰沙兰在国会下议院辩论2027年财案时特别使用爪哇语向印尼总统普拉博沃喊话，要求印尼采取紧急行动灭火，并确保烟霾问题不再每年重演。

卡兰沙兰表示，为了确保要求印尼采取紧急行动应对霾害危机的讯息得以传达，他选择以爪哇语发言。

“尊敬的普拉博沃，请采取紧急行动扑灭火灾，确保（霾害）问题不会每年重演。”

“我们要蔚蓝天空、洁净空气，让两国人民都能健康生活，安居乐业。”

“或许对方（印尼）领导层大多是爪哇人，听不懂马来语。”

“因此，请允许我在议会许可下，以爪哇语发言。”

卡兰沙兰本身亦拥有爪哇血统。随后，他将早前的部分演讲词翻译成爪哇语，提醒普拉博沃，烟霾同样影响在马来西亚谋生的印尼移工及其工作能力。

他在结束发言后说：“Kulo matur suwun（谢谢你）总统”，并补充“希望他们听得懂。”

提5方案促东盟行动

卡兰沙兰向普拉博沃喊话前，也呼吁马来西亚政府施压2026年东盟主席国菲律宾，要求东盟采取更强硬的区域行动，应对屡屡重演的烟霾危机。

他的五项建议包括：联合执法、建立卫星实时数据的东盟预警系统，以及组建区域紧急应变小组扑灭森林大火。

他还主张在《东盟跨界烟霾污染协议》下强化问责机制，并设立区域基金用于防火、泥炭地复育及援助受影响社区。

他的建议恰逢马来西亚与印尼重启努力行动，加强合作以应对这场危机。

印尼议员呼吁道歉

正当两国政府探讨更紧密合作之际，印尼国内亦传出要求更大程度问责的呼声。

印尼国会新闻网站《Parlementaria》报道，印尼国会议员朱尼科西亚哈安（Junico Siahaan）呼吁雅加达政府承认为烟霾担责，而非对马来西亚和新加坡的投诉采取防御态度。

这名负责外交事务的印尼第一国会委员会斗争民主党（PDI-P）国会议员表示，这些不满合情合理，因为源自印尼的森林大火干扰邻国的日常生活，甚至迫使马来西亚的学校停课。

“政府应以谦卑态度回应，而非采取防御态度。当我们犯错时，就应该俯首道歉。”

朱尼科亦呼吁展开建设性的外交及更强有力的东盟合作，以应对屡屡重演的危机。

印尼雅加达面临的新压力，源于外界对火灾规模日益加剧的担忧。

《路透社》昨天（20日）报道，毁林监测组织 Nusantara Atlas 的卫星数据显示，印尼累计烧毁面积从8月底的89万5650公顷，飙升至9月底的192万公顷。

该数据超越2019年同期记录的139万公顷，当年同样爆发严重跨界烟霾危机。

早前，天然资源及环境可持续性部副部长赛依布拉欣（Syed Ibrahim Syed Noh）在国会下议院透露，两国正探讨签署环境及气候变化合作谅解备忘录，内容涵盖共享热点数据、管理高风险地区以及协调早期灭火工作。

马来西亚亦建议设立东盟可持续烟霾基金，透过科学外交展开更紧密的合作。

赛依布拉欣指出，印尼同意接受马来西亚提供援助扑灭加里曼丹和苏门答腊大火的提议，相关部署安排仍在协调中。

《马新社》也报导，外交部副部长鲁卡尼斯曼（Lukanisman Awang Sauni）表示，一旦协调完毕，马来西亚已准备好加快部署灭火队，包括分享人工造雨经验的可能性。

2026年10月19日，副首相阿末扎希表示，马来西亚向印尼提供一架庞巴迪（Bombardier CL-415MP）飞机、三架直升机及约50名人员提供协助。



