马来西亚与印尼计划签署环境及气候变化合作谅解备忘录，以加强预防森林及土地火灾，包括降低跨境烟霾风险。

天然资源及环境永续部副部长赛依布拉欣说，这项合作将着重于共享热点监测数据、管理高风险地区及协调早期行动，以防止火势蔓延。

“大马与印尼将继续通过东盟跨境烟霾污染协议（AATHP）合作，并以此作为主要机制，加强烟霾预防、监测及应对措施，以符合东盟在2030年实现无烟霾的愿景。”

正协调输送援助

赛依布拉欣（上图）今日在下议院问的答环节回答江沙国会议员依斯甘达的提问时说，大马也于9月9日正式向印尼提出援助献议，以通过空中灭火及布云造雨行动，协助应对加里曼丹及苏门答腊的森林与土地火灾。

他提到，印尼已接受这项献议，外交部正与国家天灾管理机构及相关机构合作，以协调输送援助。

他说，大马也在东盟层级提出两项主要倡议，即科学外交，旨在加强运用数据及科学证据管理烟霾，以及永续烟霾基金，以扩大对区域防火及烟霾管理工作的资金支持。

他指出，各方将在今年12月于越南举行的第21届AATHP委员会会议及缔约方大会，继续讨论上述倡议。

赛依布拉欣在回答希盟万宜国会议员谢瑞詹的附加问题时说，制定专法应对跨境烟霾的建议须深入研究，以确保能够有效执行。

“在这方面，主要挑战是我们能否取得足够证据，并确定污染源头及责任方。

“这包括需要取得火灾地点及坐标、土地所有权、在有关地区展开活动的相关方等资料，以及证明火灾与烟霾污染有关联的证据。”

可借助造雨经验

另一方面，外交部副部长鲁卡尼斯曼今日出席大马技术合作计划研讨会开幕礼后指出，印尼可借助大马管理林火与布云造雨的经验，解决跨境烟霾灾害。

“因为之前，大马的（救援）队伍确实拥有处理林火问题的经验，比如砂拉越发生的野火，至于布云造雨也确实在大马时常进行。这（两方面的经验）可能能够帮到印尼。”

他指出，关于派遣行动的后勤安排、人员部署、专业技能及设备等详情，目前仍处于讨论阶段。

他说，一旦敲定相关安排，大马将加快向印尼派遣援助队伍。

“援助肯定会涉及后勤安排及人员参与。这需要进行筛选，至于印尼方面，也正在评估我们将携带哪些专业技能及设备，以提供援助，尤其是在加里曼丹地区。”

副首相阿末扎希周一说，大马献议派遣一架具备空中灭火能力的庞巴迪CL-415MP、3架直升机及约50名人员，协助印尼应对森林及土地火灾。

然而，印尼政治与安全事务统筹部长杜东阿卜杜拉赫曼在同一天则对媒体表示，包括马来西亚在内的外国援助，都必须等待印尼宣布进入“国家灾难状态”后才能展开。

他说，印尼尚未作出这项宣布，因为该国政府仍有能力动用当地资源应对火灾。