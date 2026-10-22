环境部长阿图佐瑟古律指出，环境局发布的空气污染指数（IPU）依然是政府判断空气素质状况，以及推行国家烟霾管理措施的官方依据。

他说，官方IPU是根据全天24小时持续监测的6种主要空气污染物浓度计算。

他指出，监测工作通过环境局设于全国的68个自动空气素质监测站进行，以确保空气素质数据的准确与完整。

“这些监测站配备的测量仪器，采用美国环境保护局（USEPA）认可的技术方法与标准，在法律和科学层面均有效。”

“监测站的运作也包括设备维护、仪器校准、设备性能检查，以及运行素质保证与控制程序，以确保用于计算官方IPU的数据准确可靠。”

通过环境素质数据中心监测

阿图今日在国会下议院会议部长问答环节，回答国阵东南镇国会议员曼兹里的提问，即政府如何确保官方IPU读数准确、透明，并获得公众信任。

他说，监测站的运作和维护受到素质保证项目计划（QAPP）的监管，有关程序包括每天自动进行“零点和量程检查”。

“此外，也定期使用可追溯至美国国家标准与技术研究院（NIST）国际计量标准的标准气体进行校准，并定期展开设备性能审核。”

他指，所记录的数据也通过环境素质数据中心（EDC）持续监测，以侦测读数变化、监督设备性能，并在出现故障或数据异常时，及时采取纠正措施。

“官方IPU每小时更新一次，而PM2.5和PM10悬浮颗粒物的指数，则根据24小时移动平均浓度计算。这符合世界卫生组织的标准，以及国际环境机构的惯例。”

阿图指出，官方IPU与空气素质指数（AQI）平台或其他独立应用程式所显示的读数存在差异，未必意味着官方IPU不准确。

“这些差异可能是因为有关平台采用不同的指数标准，包括污染物浓度阈值、分类等级、平均计算时段、更新频率和数据来源等。”

“一些平台也使用低成本传感器，或根据模型和卫星数据进行估算。”

他也指出，卫星数据测量的是大气中的颗粒物密度，而非人类实际呼吸的“呼吸带”空气素质，且存在一定局限，例如可能受到云层和大气湿度等因素影响。

阿图表示，环境部不时检讨和改善国家烟霾行动计划，以确保各机构之间的协调机制和防护措施成效，能够持续符合实际需求并及时应对烟霾情况的变化。

他强调，政府对露天焚烧活动采取零容忍政策，环境局在今年8月至10月期间，针对露天焚烧事件采取3433项执法行动。