国会报道

马樟国会议员袁怀绍质疑内政部长赛夫丁未有效担任“调解员”，解决围绕边境管制和保护总监苏海利和警员的蓄意致伤案。

袁怀绍也是国家宏愿党宣传主任。他今天在国会辩论《2027年财政预算案》时强调，涉及该案件的两个机构都隶属于赛夫丁领导的内政部。

“为什么作为内政部长的‘父亲’，没有设法促成双方的和解？”

“为什么机构之间的纠纷，需要家丑外扬到检控上庭的阶段？”

“这有损公务员的形象，因此我希望内政部撤销对苏海利采取的行动。”

袁怀绍是在国盟乌鲁登嘉楼国会议员鲁索质询时打岔发言，后者询问赛夫丁在调停此情况的无为态度。

鲁索也对苏海利迅即遭到提控表示疑虑，暗示其另有议程，尤其或涉及“企业黑帮”。

苏海利不认罪

苏海利昨天（21日）在雪邦推事庭被控，于9月28日在吉隆坡国际机场蓄意致伤两名政治部警员，他否认这两项控罪，而要求审讯。

他在《刑事法典》第323（蓄意伤人）条文下，面对两项控罪。

在该条文下，一旦罪名成立，可被判处最高一年监禁，或罚款最高达2000令吉，或两者兼施。

推事凯拉图昨天批准每项控状以1500令吉保释金及一名担保人保释，并择定11月25日过堂及移交文件。

此前，网络广传苏海利在吉隆坡国际机场，粗暴对待两名男子的短片。随后，苏海利声称愿意承担后果，但指控有人企图损害该机构及其本人的形象。

遭粗暴对待的两人否认在执行公务期间参与违法活动“柜台设定”，反指摘苏海利借由指控转移视线。