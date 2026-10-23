砂伤人案嫌犯在医院治疗，警方完成24人录供
警方已针对古晋某国际学校学生袭击老师事件，向24人录取口供，而少年嫌犯目前仍在医院接受治疗。
砂拉越代总警长赛富利赞（Saifullizan Ishak）是今早发文告透露案件的调查进展。
他指出，警方已向24人录取口供，以协助调查，其中包括报案者、受害者、医务人员、参与逮捕及扣押行动的警员、受调查者的父母、家庭司机、校方人员及学生。
”目前，嫌犯仍在医院接受治疗。警方将考虑其健康状况，并依据医务人员的建议与评估，继续展开调查，同时确保遵守所有现行法律程序。”
警方已针对古晋某国际学校学生袭击老师事件，向24人录取口供，而少年嫌犯目前仍在医院接受治疗。
砂拉越代总警长赛富利赞（Saifullizan Ishak）是今早发文告透露案件的调查进展。
他指出，警方已向24人录取口供，以协助调查，其中包括报案者、受害者、医务人员、参与逮捕及扣押行动的警员、受调查者的父母、家庭司机、校方人员及学生。
”目前，嫌犯仍在医院接受治疗。警方将考虑其健康状况，并依据医务人员的建议与评估，继续展开调查，同时确保遵守所有现行法律程序。”
促别曝光未成年者资料
赛富利赞强调，警方将以专业、审慎及全面的方式展开调查，并充分考虑所有相关证词与证据。
“警方将根据所获的事实及现行法律条文，采取任何进一步行动。”
此外，他说，警方也高度重视所有相关人士的敏感问题，尤其是受害者及涉事学生的福祉。因此，警方呼吁公众尊重他们的隐私，勿散播可能导致任何相关人士身份曝光的身份资料、照片或个人信息，尤其是未成年者的相关资料。
“砂拉越州警察总部承诺，将确保调查工作公平、客观，并以法治为基础。”
前天，古晋某国际学校的中四学生据称携带爆竹并挥斧砍伤一名女教师，受害教师手部受伤。
目前，警方援引《刑事法典》第324条文（持武器伤人）及《1957年爆炸物法令》第6(1)条文调查此案，并证实涉案的16岁少年曾在社交媒体上直播整个过程，但通讯及多媒体委员会（MCMC）随后已撤下有关影片。
根据校方的文告，遇袭教师的情况稳定，伤势并不严重。事发时，受影响课室内的学生成功撤离现场，没有其他人受伤。
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