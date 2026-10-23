警方已针对古晋某国际学校学生袭击老师事件，向24人录取口供，而少年嫌犯目前仍在医院接受治疗。

砂拉越代总警长赛富利赞（Saifullizan Ishak）是今早发文告透露案件的调查进展。

他指出，警方已向24人录取口供，以协助调查，其中包括报案者、受害者、医务人员、参与逮捕及扣押行动的警员、受调查者的父母、家庭司机、校方人员及学生。

”目前，嫌犯仍在医院接受治疗。警方将考虑其健康状况，并依据医务人员的建议与评估，继续展开调查，同时确保遵守所有现行法律程序。”

