阿邦佐宣布：砂议会下周一解散
刊载: Oct 23, 2026 3:43 PM
即时新闻
砂拉越总理阿邦佐哈里宣布，砂拉越议会将于下周一（10月26日）解散，为砂拉越选举铺路。
他今午在祖国英雄大厦（Satria Pertiwi Complex）的记者会上指出，砂拉越元首旺朱乃迪（Wan Junaidi Tuanku Jaafar）已御准有关要求。
砂议会本周三完成了本届任期的最后一次会议，并在期间通过了《2027年砂拉越财政预算案》。
砂拉越议会拥有82个议席，本届任期将于2027年2月届满。
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砂拉越总理阿邦佐哈里宣布，砂拉越议会将于下周一（10月26日）解散，为砂拉越选举铺路。
他今午在祖国英雄大厦（Satria Pertiwi Complex）的记者会上指出，砂拉越元首旺朱乃迪（Wan Junaidi Tuanku Jaafar）已御准有关要求。
砂议会本周三完成了本届任期的最后一次会议，并在期间通过了《2027年砂拉越财政预算案》。
砂拉越议会拥有82个议席，本届任期将于2027年2月届满。
在2021年12月18日举行的砂拉越选举中，阿邦佐哈里领导的砂盟大获全胜，横扫竞逐的82席中的76席。
砂拉越全民团结党（PSB）赢得4席，行动党则拿下2席。
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