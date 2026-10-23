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砂拉越总理阿邦佐哈里宣布，砂拉越议会将于下周一（10月26日）解散，为砂拉越选举铺路。

他今午在祖国英雄大厦（Satria Pertiwi Complex）的记者会上指出，砂拉越元首旺朱乃迪（Wan Junaidi Tuanku Jaafar）已御准有关要求。

砂议会本周三完成了本届任期的最后一次会议，并在期间通过了《2027年砂拉越财政预算案》。

砂拉越议会拥有82个议席，本届任期将于2027年2月届满。

