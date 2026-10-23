通讯部长法米表示，古晋某国际学校两天前发生中四学生袭击老师甚至直播的事件，事后网上广传相关视频，因此大马通讯及多媒体委员会展开调查。

“正如我们先前在其他国家所见，这些网络平台往往未能阻止暴力行为的直播。”

“至于后续的调查与正式声明，我交由通讯及多媒体委员会全权处理。”

法米今天在布城通讯部召开记者会时透露上述调查。当时记者询问，政府是否要Meta公司解释为何面子书在直播袭击时未能立即察觉和制止？

此外，记者也询问政府会否采取更严厉的措施，防止暴力罪行借由网络直播广泛传送。

这套视频是在2026年10月21日引发网民热议。事发地点位于砂拉越古晋的一所国际学校，当时一名中四男生涉嫌袭击一名女教师。

商议企业黑帮案特工队职权

此外，法米透露，首相安华今天向内阁通报，将在下周会议提出调查“企业黑帮”指控的特工队职权范围。

“首相重申本周二在国会首相问答环节的承诺，在调查结束后三个月内，将把报告公诸于众。”

本周二（20日），首相安华在国会承诺在三个月内公布企业黑帮案的调查结果，并强调无人能逃过检视，包括前反贪会主席阿占巴基以及商人法哈斯。

《彭博社》今年2月引述消息人士称，马来西亚一批商人与反贪会高级官员涉嫌勾结，通过策划企业收购行动牟利；不过，反贪会否认相关指控。