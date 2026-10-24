诺里兹旺遭扣留于蕉赖警区总部拘留所期间死亡一案，根据警方，验尸结果显示，死者内脏器官并无损伤。

武吉阿曼廉正与标准执行局总监艾达今日发文告说，尽管如此，死者身上有数处外伤。

“死因列为‘等待实验室分析结果’。”

她说，这名42岁男子于9月19日遭蕉赖警区总部警察逮捕，其涉及的案件是援引1952年危险毒品法令第39A（1）条文，以及刑事法典第457和379条文展开调查。

该男子于9月30日被转送国立大学端姑慕赫力兹医院 (HCTM) 接受治疗，翌日凌晨1时52分证实离世。

此案被列为猝死案，武吉阿曼廉正与标准执行局旗下的刑事及扣留期间死亡案件调查组（USJKT）继续从各个角度展开调查。

调查组向78证人录供

艾达表示，截至目前，该调查组向78名证人录供，其中包括警官、公众、医务人员、法医专家、全国法律援助基金会（YBGK），以及死者的两名家属。

“此案也按照2022年独立警察行为委员会法令第26条文的要求，转交独立警察行为委员会（IPCC）。”

她指出，警方在处理类似事件时，始终秉持透明、问责及公正原则，并呼吁公众给予空间，让调查透明进行，勿作出可能干扰调查程序的揣测。

“廉正与标准执行局保证，绝不姑息任何一方的不当行为，并将依据条例及法律采取行动。”

42岁的诺里兹旺是一名父亲，他于10月1日在遭扣留于蕉赖警区总部拘留所期间死亡。

10月14日，代表死者家属的捍卫自由律师团律师揭露，一名资深病理学家在验尸过程中记录了21处伤势，并认定诺里兹旺死于头部钝器创伤。

隔天，吉隆坡总警长法迪尔（Fadil Marsus）表示，警方正调查这起死亡事件，并等待化学局的完整报告及官方病理检验结果，以完成调查。

上周六，死者家属等约60人聚集武吉阿曼警察总部外，矢言要为诺里兹旺扣留所命案讨回公道。



