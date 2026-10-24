诺里兹旺遭扣留于蕉赖警区总部拘留所期间死亡一案，首相安华敦促当局展开彻底调查，绝不妥协。

安华在面子书贴文表示，已指示官员接收诺里兹旺今日送到他位于加影双溪龙住家的信函。

安华也就此事通知全国总警长卡立。

“我今天预定在马六甲出席数项活动，因此委派官员接收信函，并亲自聆听家属提出的诉求。”

“我也联系了全国总警长，以进一步了解此案，并强调调查必须彻底、透明及毫不妥协，同时持续向家属通报调查进展。”

家属要求伸张正义

较早前，诺里兹旺家属在数名律师陪同下，聚集在安华住家前，提交一封要求伸张正义的信函。

这封致首相的信函由安华的一名官员接收。

受害者的妹妹诺拉妮丝（Nooranis Zulkefly）在信中表达对哥哥之死的深切失望，并要求伸张正义。

“我只是一名普通公民，却在哥哥遭警方扣留期间失去了他。”

“今天，我鼓起勇气将这封信交给尊贵的首相，心中只有一个强烈希望——希望哥哥的死受到严肃关注，并真正实现正义。”

考虑到安华本人在1998年被政府革职并遭扣留后，也曾经历警察暴力，因此这项诉求对他具有深远意义。

安华在1998年卷入不道德性行为的指控，在扣捕期间遭到时任全国总警长拉欣诺打伤，是为“黑眼圈事件”。

此前，安华回顾“黑眼圈事件”时曾表示，警方及人权委员会将针对扣留所受伤或死亡案件展开调查与研究。

安华说，“当人们谈论对扣留所内虐待及死亡事件的担忧时，无须说服我，因为我知道那是什么感受。当我们在扣留所内遭到殴打，几乎被打死时，会感到完全无助。”

今日较早前，警方表示，验尸结果显示，死者内脏器官并无损伤，并承诺会透明公正调查。

42岁的诺里兹旺是一名父亲，他于10月1日在遭扣留于蕉赖警区总部拘留所期间死亡。

10月14日，代表死者家属的捍卫自由律师团律师揭露，一名资深病理学家在验尸过程中记录了21处伤势，并认定诺里兹旺死于头部钝器创伤。

隔天，吉隆坡总警长法迪尔（Fadil Marsus）表示，警方正调查这起死亡事件，并等待化学局的完整报告及官方病理检验结果，以完成调查。



