国阵主席阿末扎希指出，有关马华不满国阵所公布的马六甲州选候选人名单一事，将于本月31日前共同讨论及解决。

他说，他在候选人名单宣布仪式前已与马华总会长魏家祥会面，并理解由于秘书处未事先通知，导致此次混乱。

“我在仪式前与魏家祥会面，确实，他也感到惊讶，因为秘书处没有通知他有关候选人名单公布事宜。”

“不过，我们会解决这问题。我们将在10月31日前展开讨论。”

扎希今日为2026年峇眼拿督苏丹纳兹林沙大桥跑步活动主持开幕后，针对马华声称未获通知关于昨晚举行的候选人宣布仪式一事，这么回应。

仍有协商空间

针对有关候选人名单尚未获得马华最高领导层认可的说法，扎希解释，初步讨论工作交由马六甲国阵主席阿都拉勿与马华州领导层进行。

他说，若对某些候选人存有异议，仍有协商空间，因为他还未签发候选人委任状。

国阵昨晚在马六甲举办造势大会兼宣布候选人，惟期间马华总会长魏家祥率领党领袖离席抗议。

魏家祥较后向媒体表示，不满国阵没通知今晚有公布候选人，以为只是推介竞选机制，显然国阵先斩后奏。

魏家祥也强调，马华不满议席被“打包”给国盟，并强调马华反对交出传统上阵议席。

据称马华只获准竞选两个议席，即此前赢得的马接再也（Machap Jaya）及吉里望（Kelebang）。马华在2021年马六甲州选竞选7个议席，但这次仅获分配两个议席。