在边境管制与保护机构总监苏海利案中，代表两名控诉遭暴待警员的律师卡玛希山正收集社媒上涉嫌辱骂及诽谤他的证据，并拟采取法律行动。

卡玛希山（Kamal Hisham Jaafar）今日发文告表示，其法律团队目前正审查社媒上那些逾越法律界限的内容。

他强调，社媒上的攻击不会阻止他履行职责，继续担任两名警员的代表律师。该两名警员声称曾遭苏海利殴打。

卡玛希山说，他以旁听律师的身份参与此案，以确保案件调查程序及法庭审讯透明。此外，他也代表这两名警员处理相关的民事诉讼。

他指，参与此案是基于专业责任，而非个人利益。

“社媒上的攻击不会让我偏离这项责任，也不会削弱我为受到高层人物欺凌的低阶层人士辩护的决心。”

卡玛希山声称，争议的核心行为曾多次发生，但过去一直被掩盖，并且未受到追究。

他说，此案是以公益法律援助的方式处理，也就是免费提供法律服务，与他此前处理的其他几宗案件相同。

“我相信，正义只能由法庭裁定，而不是通过公众谴责来决定。”

卡玛希山也呼吁公众不要轻易相信社交媒体上的舆论攻势，而应在作出判断之前，先审视事实、证据及相关人士的背景。

此前，网络广传苏海利在吉隆坡国际机场，粗暴对待两名男子的短片。随后，苏海利声称愿意承担后果，但指控有人企图损害该机构及其本人的形象。

控诉遭粗暴对待的两名警员否认在执行公务期间参与违法活动“柜台设定”，反指摘苏海利借由指控转移视线。

10月21日，苏海利被控于9月28日在吉隆坡国际机场蓄意致伤两名政治部警员，他不认罪，并以3000令吉保外候审。

曾获柔苏丹赦免

另外，卡玛希山也在文告中，谈及自己于2018年获得柔佛州苏丹依布拉欣赦免一事。

他说，柔佛王宫已正式宣布这项无条件赦免，并认为此事早获得解决。

他也否认社交媒体上有关他曾被判犯有刑事罪行的说法，并表示自己目前仍积极执业，担任辩护律师及事务律师。

然而，《当今大马》2018年7月的一篇报道指出，卡玛希山在承认一项抵触1965年公司法令的控罪后，被罚款3万令吉。法庭在判刑时，也将另外16项控状纳入考量。

此前，2018年6月，柔佛苏丹依布拉欣在接受卡玛希山针对其与柔佛王室之间长期纠纷所作出的道歉后，赦免了他。