雪州苏丹沙拉弗丁否认干政，驳斥行事如君主专制的批评。

尽管沙拉弗丁并未点名批评者，或言明引发争议的具体课题，惟其此前曾施展权力，使得雪兰莪境内落实养猪禁令。

他昨日配合即位银禧纪念发表御词，坚称自己就行政事务提出训诫、表达意见或关切，并非意在干预行政，反之是对人民尽责的表现，旨在确保民众的福祉与生活舒适获得优先考量。

“然而，令人遗憾的是，我的训诫或以宫廷语言发出的谕令，遭到部份人士与少数政治人物的曲解，仿佛我意图干预州属行政或推行君主专制。”

“我谨此强调，我深谙法律规范，清楚了解在本国与本州奉行的君主立宪与议会民主体制下，自身角色的法定界限与职责范围。”

今年2月，沙拉弗丁以环境污染与土地资源有限为由，表明 不同意 在雪兰莪境内继续开设养猪业。

他亦否决了远离住宅区推行现代养猪业的倡议，建议改由进口猪肉满足州内非穆斯林需求。

史里肯邦安州议员王诗棋随后重申，现代养猪业得以化解对环境的担忧；沙拉弗丁则要求王诗棋研读《国家原则》。

另一边厢，沙拉弗丁在昨日御词其余部份中表示，虽然他将继续拥护伊斯兰，但雪兰莪民众须相互理解尊重，和睦共处。

“种族、宗教、文化差异，不应成为我们交恶的理由。”

“我呼吁人民在触及敏感课题时保持克制，切勿以言论自由为名冒犯其他种族、宗教及其信仰。”

他补充，自己希望雪兰莪继续保持和平与繁荣。