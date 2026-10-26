教育部副部长黄家和否认中文报章的说法，澄清不若报道，华小的15分钟“品格塑造”学习单元并没有强制使用马来文。

他今天上午10点半在面子书贴文表示，上述误会源自9月教育部官员在给予校长讲解时的口误，而他们也即刻纠正，同时会在正式通令出炉时明确说明。

“各源流学校在任何时候，使用国语，当然受到鼓励；但我们必须再一次说，品格塑造Pembentukan Karekter新环节，华小 - 用华文！”

“仅此以正视听。”

根据黄家和在贴文附上的新闻截图，《星洲日报》今天头条报道称，在2027年新课纲将强制学习“品格塑造”15分钟的单元，而华小一年级的华文课减至10节。

10节母语课是底线

对此，黄家和表示，政府尊重媒体自由和新闻操作，唯也要确保资讯正确。

“或许先让大家知道，现有的国小马来文科、华小华文科、淡小淡米尔文科，都是同样每个星期12节课。”

他补充，在新课纲下，教育部把科目的每周最低节数，重新编排起来。

“在教育部的规划下，3大源流的小学的母语科，都编排至少10节课，国小 - 10节马来文、华小 - 10节华文、淡小 - 10节淡米尔文。”

他进一步澄清，其实校长在编排时间表方面，有自主权，在不影响最低节数的情况下，增加任何科目节数，包括华文。



