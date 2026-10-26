高庭驳回2024年吉隆坡枪击案罪犯哈飞祖的上诉申请，拒绝刑期从被逮捕日开始计算的请求。

《马新社》报道，法官三苏巴里（Shamsulbahri Ibrahim）裁定，雪邦地庭的原先裁决合法且公正。

雪邦地庭此前裁定，哈飞祖须服满另一案件刑期后，才开始本案的刑期。

三苏巴里10月19日在书面判词中强调，这项裁决完全符合《刑事程序法典》第292条文。

“经仔细审阅上诉记录、上诉理由、庭讯记录及双方的书面陈词后，本庭认为地庭法官的裁决合法公正。”

“据此，上诉人针对刑期的上诉予以驳回，并维持地庭法官2025年12月5日的判决。”

辩方在上诉申请中主张，哈飞祖自2024年4月15日至2025年12月5日期间遭还押且不得保释，扣留期长达近20个月，法庭量刑时理应扣除这段扣押期。

辩方表示，哈飞祖及早认罪，此前并无任何犯罪记录，且展现真诚悔意。

哈飞祖是在2024年4月14日凌晨在吉隆坡国际机场连开两枪攻击其妻子，其中一枪射中妻子所雇佣的私人保镖腹部，导致后者身受重伤。

哈飞祖之后潜逃到吉兰丹，翌日在哥打巴鲁一间私人医院前被捕。

哈飞祖在哥打巴鲁地庭被控7宗罪，包括持有枪械子弹、爆裂物、持有他人身份证，以及使用伪造车牌，起先拒不认罪后改口认罚，于去年2月25日获判监禁七年，自逮捕日2024年4月15日起算。

2025年12月5日，他因企图谋杀遭判监五年，另因使用危险武器蓄意伤人遭判监七年。雪邦法庭下令两项刑期同步执行，七年刑期，须在他服满哥打峇鲁的监禁后才开始服刑。