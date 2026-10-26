国会报道

乡区发展部长阿末扎希否认部门超支，辩称相关说法源于将实际支出与初始拨款作对比，而未计入随后获批的预算调整。

《马新社》报道，他表示，乡村道路项目在2023年至2025年间的支出总额为61亿800万令吉，处于调整后61亿4300万令吉的预算范围内，结余约3430万令吉。

他补充，该时期的乡村道路项目初始拨款约为39亿8200万令吉，随后才上调至61亿4300万令吉。

“我们必须厘清这些数字代表的含义。同初始拨款相较出现的21亿令吉差额，本身并不构成资金消失、疏漏或挪用的证据。其它部门同样会出现此类拨款调整。”

他今日是在国会下议院代表乡区发展部就2027年财案辩论作总结。

指工程横跨多年

扎希说明，截至9月30日，乡村道路项目共有415项处于不同推进阶段的工程，项目总成本约为342亿3000万令吉。

他澄清，这金额是横跨多年项目的总成本，绝非单一年份须支付的金额，款项是根据施工进度与核实账单分期拨付。

“2026年，截至9月30日的乡村道路项目支出约为24亿8000万令吉，相较于调整后的30亿2000万令吉拨款，占约82.1%。”

他表示，乡村道路项目通常耗时数年竣工，因此必须区分项目总成本与特定年份所需的资金。

他解释，当施工进度快于预期，抑或早期项目的核实账单须要清偿时，即须调整年度拨款以履行支付义务。

不过，他强调，追加资金的需求并不意味着乡区发展部有权擅自增加拨款，或在既定程序之外付款。

“任何调整都必须通过’变更通知’，并视变更性质与所需审批层级，重新分配资金。”

他表示，流程涉及部门管制官、经济部、财政部、会计局，各单位均在各自职权范围内履职。

他补充，所有审批与调整均记录于政府系统之中，包括MyProjek和iGFMAS。

他说，付款程序必须在资金下拨归位后，凭工程局与水利局等执行机构提交的申领账单及工程核实结果，方可办理。

“即便政见存在分歧，我们绝不能在政府采购程序上误导公众，亦不应偏离乡村道路项目的初衷，即为乡村社区铺设道路。”

“我希望今日的澄清有助外界全面评估乡村道路项目。必须综合考量初始拨款、调整后拨款、实际支出及合同承诺，以确保得出的任何结论均建立在事实而非诽谤之上。”