东北季风期持续至明年3月，扎希吁避开水灾高风险区
刊载: Oct 27, 2026 11:05 AM
随着马来西亚今日开始进入东北季风期，副首相阿末扎希呼吁民众保持警惕，并将安全放在首位。
他在面子书发文说，这段预计会持续至2027年3月的季风，可能带来持续豪雨、水灾及海面波涛汹涌等情况，并威胁居民安全，尤其是身处高风险地区的民众。
“根据气象局预测，2026年11月至2027年1月期间，预计将出现3至5次持续豪雨，这可能增加水灾风险，尤其是在河流附近及低洼地区。”
他提到，在这期间，强风也可能导致南中国海海域波涛汹涌，以及海平面上升。
随着马来西亚今日开始进入东北季风期，副首相阿末扎希呼吁民众保持警惕，并将安全放在首位。
他在面子书发文说，这段预计会持续至2027年3月的季风，可能带来持续豪雨、水灾及海面波涛汹涌等情况，并威胁居民安全，尤其是身处高风险地区的民众。
“根据气象局预测，2026年11月至2027年1月期间，预计将出现3至5次持续豪雨，这可能增加水灾风险，尤其是在河流附近及低洼地区。”
他提到，在这期间，强风也可能导致南中国海海域波涛汹涌，以及海平面上升。
勿冒险涉水穿过水灾区
有鉴于此，阿末扎希劝请民众时刻关注最新天气预测及警报，并避开可能发生水灾的高风险地区。
他也提醒民众，切勿冒险涉水穿过水灾地区，并遵守当局指示，包括在必要时撤离。
此外，阿末扎希强调，民众应提早做好准备，确保重要文件、药物、基本必需品及紧急联络号码备妥，以便在紧急情况下使用。
他说，个人及家人的安全必须放在首位，并希望国人在东北季候风期间免受任何不幸。
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煙霾走了 水災來了
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