随着马来西亚今日开始进入东北季风期，副首相阿末扎希呼吁民众保持警惕，并将安全放在首位。

他在面子书发文说，这段预计会持续至2027年3月的季风，可能带来持续豪雨、水灾及海面波涛汹涌等情况，并威胁居民安全，尤其是身处高风险地区的民众。

“根据气象局预测，2026年11月至2027年1月期间，预计将出现3至5次持续豪雨，这可能增加水灾风险，尤其是在河流附近及低洼地区。”

他提到，在这期间，强风也可能导致南中国海海域波涛汹涌，以及海平面上升。

