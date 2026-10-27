国会报道

首相安华强调，政府禁止政治人物干预官联公司及官联投资公司的项目与投资优先事项，相反的投资决定必须由专业人士及相关领域专家组成的投资机构作出。

他说，上述努力对于确保投资决定经过审慎评估及谨慎作出至关重要，尤其是考虑到过去曾发生的治理不当案例。

根据安华，加强治理的努力也面对利益相关集团，包括政治精英及企业家的阻力，因为他们早已习惯以往的做法。

他是今日在国会下议院，回答希盟万宜国会议员谢瑞詹有关加强官联公司及法定机构企业治理，以防止政府机构再次发生滥权事件的附加提问时，这么回应。