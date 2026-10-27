官企投资须由专家决定，安华称不容从政者插手
国会报道
首相安华强调，政府禁止政治人物干预官联公司及官联投资公司的项目与投资优先事项，相反的投资决定必须由专业人士及相关领域专家组成的投资机构作出。
他说，上述努力对于确保投资决定经过审慎评估及谨慎作出至关重要，尤其是考虑到过去曾发生的治理不当案例。
根据安华，加强治理的努力也面对利益相关集团，包括政治精英及企业家的阻力，因为他们早已习惯以往的做法。
他是今日在国会下议院，回答希盟万宜国会议员谢瑞詹有关加强官联公司及法定机构企业治理，以防止政府机构再次发生滥权事件的附加提问时，这么回应。
国会报道
首相安华强调，政府禁止政治人物干预官联公司及官联投资公司的项目与投资优先事项，相反的投资决定必须由专业人士及相关领域专家组成的投资机构作出。
他说，上述努力对于确保投资决定经过审慎评估及谨慎作出至关重要，尤其是考虑到过去曾发生的治理不当案例。
根据安华，加强治理的努力也面对利益相关集团，包括政治精英及企业家的阻力，因为他们早已习惯以往的做法。
他是今日在国会下议院，回答希盟万宜国会议员谢瑞詹有关加强官联公司及法定机构企业治理，以防止政府机构再次发生滥权事件的附加提问时，这么回应。
他也提到，有待解决的弱点包括对旗下子公司的监督，因为这些子公司未必受到与母机构相同的管控，因此有必要制定更明确的法律规定。
重申将拟国有企业法
安华重申，拟议制定的《国有企业法》，旨在建立更明确的法律条文及规章，确保国有实体，包括其子公司，都受到有效监管机制的约束。
他说，过去经验显示，部分政府机构在管理方面存在弱点及严重违规行为，相关问题已通过皇家调查委员会报告、特别工作组及相关白皮书揭露。
“我们建议提呈这项法案，不仅是为了加强治理，也要建立明确的监管法规及法律条文。”
“因此，我认为这项法案将设定严格的规范，即使是官联公司，其治理问题也必须加强。”
他强调，获委任担任要职的人士必须承担更大的责任，绝不能将这些实体视为个人及家族的私人财产。
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