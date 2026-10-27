砂拉越议长阿斯菲亚说，议会解散通知函已于今日送交选举委员会。

他今日在砂议会大厦召开记者会说，议会已于上周五收到砂元首旺朱乃迪签署的议会解散宣告书。

“这份解散宣告书也符合砂拉越宪法第21（2）条款，也就是赋予元首解散议会的权力。”

“因此，我已通过志期今日的信函，将此事知会选委会主席南兰哈伦。”

砂总理阿邦佐哈里于本月23日宣布，砂议会定于本月26日（周一）解散，以铺路举行第13届砂拉越选举。

议会昨天解散

阿邦佐哈里也是砂盟主席。他说，在这段期间，州政府将以看守政府的身份履行职责，并遵守适用的宪法规定及惯例。

本届砂议会共有82个议席，任期原定于2027年2月届满。

在2021年12月18日举行的第12届砂拉越选举，砂盟在82席中贏得76席强势执政，所掌控的席位随后增至80席。

在砂盟赢得的76席当中，土保党（PBB）占47席、人联党（SUPP）有13席、人民党（PRS）11席，民进党（PDP）5席。

至于亲砂拉越政府的砂拉越全民团结党（PSB，简称砂团党）则赢得4席，在野党行动党）则有2席。

由于砂团党在选后宣布解散，全体党员正式转投并入民进党，原本属于砂团党的3名州议员以集体阵营的形式加入民进党。

不过，巴都林当州议员施志豪于2022年8月宣布退出砂团党，转为倾向支持砂盟的独立议员。