涉嫌幽会而被捕的前天然资源及环境永续部长聂纳兹米，今天在雪兰莪伊斯兰宗教局（JAIS）完成录供。

伊斯兰法律师莫哈末阿米鲁指出，其当事人到场是为了完成根据1995年雪兰莪伊斯兰刑事法令第29条文展开的调查。

“我们已配合调查，至于提控事宜，将由雪州伊斯兰法律检控局决定。”

他今天在莎阿南苏丹依德利斯大厦受访时，表达上述观点。

据了解，这名身穿白衬衫、黑色外套并戴着口罩的前国会议员，是在今早约9点15分抵达JAIS办公室，并在下午1点30分离开。

另一方面，JAIS局长莫哈末沙兹汉证实，44岁的聂纳兹米到场录供，惟他拒绝透露详情。

JAIS早前发文告证实，该局于本月15日傍晚6点在八打灵县展开幽会案逮捕行动，聂纳兹米过后承认自己是被捕的当事人之一，但否认有任何不轨行为。

