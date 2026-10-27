鉴于MyEG私人有限公司及Zetrix AI有限公司未在指定期限内缴清拖欠的政府收入及罚款，政府正对这两家公司采取法律行动，包括提出民事索偿。

交通部长陆兆福说，政府严正看待未按时移交政府收入的问题，因为代收的政府款项不得用作公司营运资金，任何延迟移交款项的行为均严重违反合约条款。

他今日在国会下议院为2027年财案政策阶段总结时说，为避免类似事件重演，交通部及陆路交通局正研究数项改进措施，包括使用陆交局的数码渠道，减少对第三方代理的依赖。

他指出，建议措施也包括采用财政小额收款户头（ATKP）的新机制，让政府收入直接汇入政府户头，无须经过第三方户头。

“交通部、财政部及国家会计局正讨论这项建议。”

此外，陆兆福说，政府也将加强政府收入管理系统内应收账款模块的管控，一旦代收代理未在交易后的一个工作日内（T+1）移交收入，系统便可自动停止交易。

“政府也建议，凡受委为代收代理的公司，都必须由母公司提供银行担保，以防范政府收入流失的风险。”

MYEG及Zetrix AI自5月起未向陆交局移交总额3亿1400万令吉的代收款项，政府此前已暂停两家公司作为陆交局代收代理的服务。

随后，交通部规定，两家公司必须先全额缴清拖欠的延迟移交款项罚款，才会批准任何延期申请或考虑让其继续营运。

ECRL采用动态定价机制

谈到东海岸铁路服务，陆兆福说，票价采用动态定价机制，也就是将考虑出行时间、购票时间及座位等级选择，以提供具竞争力且合理的票价。

他指出，制定票价时也会参考其他交通方式的收费，并考虑优惠折扣及定期促销，以兼顾乘客的负担能力与东铁营运的永续性。

针对为经常往返东海岸与巴生谷的乘客推出家庭票价配套及定期通行证的建议，他说：“各类票价配套或通行证仍在斟酌中，并将由东铁营运商ECRL Operations私人有限公司陆续推出。”

谈及海事业，陆兆福指出，交通部正通过委任专业顾问公司，积极制定全面的国家海事发展大蓝图，以全面加强我国国内航运业。

“顾问公司预计将完成研究并制定策略计划，以在2027年第二季落实。”

他说，这项工作也将研究数项重要内容，包括落实适当的沿海贸易政策，以支持航运业及衔接半岛、沙巴与砂拉越的物流活动链发展。