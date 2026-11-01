马六甲州选

若希盟第16届马六甲州选旗开得胜，则国防部副部长阿德里有望重新出任首席部长。

《马新社》报道，希盟选举主任阿米鲁丁表示，阿德里担任过甲州首长，因而是他们的最佳人选。

“阿德里是（首长）最佳人选之一。不过截至目前，各方的共识是推举阿德里为（首长）人选，不过前提是我们赢得多数议席或获得人民委托。”

阿米鲁丁也是雪兰莪州务大臣。他今天在加影出席2026年全国小贩与小商家日嘉年华（HPPK）活动后，向媒体发表上述谈话。

阿米鲁丁也是公正党副主席。他进一步说明，随着提名程序昨天结束，希盟有信心在本届州选跟对手强劲挑战。

阿德里守土大不易

阿德里也是诚信党副主席。他在本次州选受委捍卫自己的原席武吉加迪，但他面对了国盟伊党礼祖安（Ridzuan Sarif）、同心党阿丽扎（Aliza Che Amran）以及独立人士阿布峇卡（Abu Bakar Sabudin）的围攻。

阿德里于2018年选举时第一次拿下武吉加迪，多数票有3159张；但在2021年州选，他则仅以1057张多数票，击退国阵巫统、伊党和独立人士三方的挑战。

国阵和伊党候选人当时的得票加总达到9463张，超过阿德里的6805张得票，因此随着国阵和国盟/伊党这次联手，为阿德里守土胜算投下阴影。

选举委员会把第16届马六甲州选的投票日定于11月14日，提前投票日则落在11月10日。



