卫生部将把合约牙医及药剂师转为正式编制的建议，提呈财政部及内阁考量，以保障这两类医护人员的前途与福利。

卫生部长祖基菲里阿末指出，卫生部将在合理的时间内推动这项建议，并参考此前解决合约医生问题的做法。

“……在处理第一阶段的问题后，接下来也将涵盖其他服务领域，即牙医及药剂师。”

他是昨晚在接受《马新社电视》（Bernama TV）的节目访问后，如是表示。

