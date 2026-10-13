卫部接着将建议内阁，让合约牙医和药剂师转正
卫生部将把合约牙医及药剂师转为正式编制的建议，提呈财政部及内阁考量，以保障这两类医护人员的前途与福利。
卫生部长祖基菲里阿末指出，卫生部将在合理的时间内推动这项建议，并参考此前解决合约医生问题的做法。
“……在处理第一阶段的问题后，接下来也将涵盖其他服务领域，即牙医及药剂师。”
他是昨晚在接受《马新社电视》（Bernama TV）的节目访问后，如是表示。
卫生部将把合约牙医及药剂师转为正式编制的建议，提呈财政部及内阁考量，以保障这两类医护人员的前途与福利。
卫生部长祖基菲里阿末指出，卫生部将在合理的时间内推动这项建议，并参考此前解决合约医生问题的做法。
“……在处理第一阶段的问题后，接下来也将涵盖其他服务领域，即牙医及药剂师。”
他是昨晚在接受《马新社电视》（Bernama TV）的节目访问后，如是表示。
祖基菲里指出，合约牙医及药剂师转正的招聘名额，将采用独立的新配额，不会占用2027年财政预算案宣布增聘的9000个正式医生职位。
此前有报道指出，马来西亚牙医协会（MDA）促请政府及卫生部考虑委任合约牙医为正式员工，以回应政府宣布为医生提供正职的措施。
针对合约期满后未获续约的牙医，祖基菲里表示，卫生部将继续关注他们的福利，以及他们在公共医疗体系内的工作经验。
冀拨1亿加强基层医疗
另一方面，祖基菲里希望财政部考虑拨款约1亿令吉作为启动资金，以加强基层医疗对非传染性疾病（NCD）的管理。
他说，这笔拨款对于加强慢性疾病的预防、筛查、诊断、治疗及持续管控至关重要，尤其是糖尿病和高血压。
“非传染性疾病管理是我推动医疗改革的重要组成部分。除了获得8000万令吉拨款的B40群体健康关怀计划（PeKa B40），从医疗角度加强非传染性疾病管理，也是有效应对慢性疾病的关键。”
“这不仅包括初步筛查，也涵盖糖尿病及高血压等疾病的持续诊断、治疗与管控。”
他补充说，在制定非传染性疾病人均管理开支的基准时，卫生部也参考了新加坡和印尼等国家的做法，以及全球优先加强基层医疗服务的趋势。
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