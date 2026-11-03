地庭择定明年3月至8月期间审理前人资部长沙拉瓦南涉嫌收贿109万7000令吉一案。

地庭法官阿兹鲁考虑到沙拉瓦南辩护团队要求尽早开审，在检辩双方同意下，择定明年3月4日、4月12日、5月24日至27日、8月17日至19日，以及8月23日至25日聆审本案。

较早前，检控官祖莱拉（Julaila Jamaludin）告诉法庭，检方已在今早把31页文件交给辩方，并获得辩护律师吉丹（Geetham Ram Vincent）确认。

“检方已根据《刑事程序法典》第51A条文提交所有相关文件，以便辩方可在《2009年反贪污委员会法令》第62条文之下提呈抗辩书。”

他说，检方打算传召25名证人出庭供证。

法庭较后择定明年1月15日，让辩方提呈抗辩书。

沙拉瓦南是于8月28日在地庭面控，涉嫌于四年前收取总额109万7000令吉贿金，以批准一家公司1000个移工配额申请的三项罪名，惟否认有罪。

根据第一及第二项控状，沙拉瓦南分别于2022年6月16日及2022年7月7日，在武吉加里尔高尔夫俱乐部及孟沙特拉威3路，透过38岁的赛阿米鲁（Syed Amirul Syed Ahmad），向65岁的Vectica Resources公司董事陈德林（音译，Tan Teck Lim）收取15万令吉及35万令吉贿金。

上述款项是被告以人力资源部长身分，批准TYKB工程公司申请1000个移工配额的报酬。

第三项控状则阐明，沙拉瓦南于2022年7月7日，在郊外岭花园旧巴生路马来亚伊斯兰银行，透过一张存入Big Seven Ventures公司银行账户的银行支票，向同一名人士收取59万7000令吉贿金，目的同上。

被告的所有控状皆抵触《2009年大马反贪污委员会法令》第16(a)(B)条文，并可在同一法令下的第24(1)条文治罪；一旦罪成，可被判监禁最高20年，以及罚款不少于贿金的五倍或1万令吉，视何者为高。

沙拉瓦南准以45万令吉，外加一名本籍担保人保释外出，附加条件是需每三个月向邻近住所的反贪会办公室报到，并且禁止直接或透过第三方干扰检方证人。