国会报道

首相安华证实，与拯救一马公司有关的94亿令吉输油管丑闻的相关调查至今尚未结案，且查获存在贪腐。

安华也透露，反贪会在调查多元石油产品输送管（MPP）与跨沙巴天然气管道计划（TSGP）工程时，难以调取涉及中国的相关资料。

他今天在国会下议院的首相问答环节上直言：“这起案件尚未结案。”

“我接获的调查报告中，确实含有中饱私囊（sakau）的贪腐成分。这一点不容否认。”

然而安华指出，由于案件牵涉两国，调查人员迄今仍无法掌握部分关键资料。

安华接着说明，调查虽关乎前朝政府领导人，但他绝不会掉以轻心。

他是针对沙盟兰瑙国会议员佐纳丹（Jonathan Yasin，上图）的提问，作出上述回应。佐纳丹当时追问，有关工程的调查是否已查出任何滥权、渎职或贪腐行为。

佐纳丹指出当局此前已查扣相关文件，并质询早前的调查进展。

全长662公里的TSGP属于天然气管道工程，连接金马利天然气接收站至山打根与斗湖；全长600公里的MPP则属于输油管工程，旨在贯通马六甲以及森美兰波德申的石化项目，延伸至吉打日得拉。

亏损从80亿减至30亿

早前，安华形容2016年未经公开招标、直接谈判颁发的原始管道合同，乃严重的管治失败。

财政部旗下的阳光策略能源公司（Suria Strategic Energy Resources，SSER）直接颁该工程予中国石油天然气管道局。

安华指出，合同条款极不寻常，规定须按固定日程付款，而非依实际施工进度支付。

他补充，由于融资附带国家担保，政府随后被迫承担向中国进出口银行偿还巨额贷款的义务。

历届政府屡次尝试重谈债务协议均告无果，直到今年10月30日，政府终于达成协议，将50亿令吉的融资转用于惠及霹雳与槟城的水供项目。

安华透露，这项新安排成功将马来西亚的预估损失从约80亿令吉降至30亿令吉。

沙菲益要求采取行动

民兴党仙本那国会议员沙菲益也施压安华，要求向担责方执法，他强调，这起丑闻不仅关乎中资公司，亦涉及马来西亚官员。

“究竟能采取什么行动？”

他质问在施工进度极其微小的状况下，为何竟能核准放行如此庞大的款项。

安华坦言，巨额损失反映了严峻的治理失效，马来西亚当时被迫处于弱势地位与中国谈判。

“我们承受了亏损，治理上确实存在重大缺陷。”

他指称，即便项目可行性存疑，仍有人强行推进，旨在博取特定利益。

安华指出，数名人士的违规败行致使国家背负数十亿令吉的损失，因此严格把关政府采购制度刻不容缓。

工程13%却已付88%

该输油管丑闻在2018年6月揭发，时任财政部长林冠英当时披露，虽然工程仅完成13%，但政府竟已支付83亿令吉，占94亿令吉合同总额的88%。

上述工程于2016年在前首相纳吉任内获批，随后遭希盟政府取消。

纳吉前特别官员安哈里（Amhari Efendi Nazaruddi）后来在一马公司案出庭作证时指出，这两项输油管项目属于向中国提供的数项重大基础设施交易之一，旨在拯救陷入危机的一马公司。

安哈里的证词亦揭露，在逃商人刘特佐参与筹划了这套交易安排。

然而，这两项工程在2021年10月重见天日。时任财政部长扎富睿在国会书面答复中透露，慕尤丁政府决定重启TSGP工程。

内阁在2021年2月10日的会议上作出上述决定；至于MPP工程，则仍需与中资承包商进一步研议及谈判。

此项消息一出，林冠英随即质疑慕尤丁政府为何在未惩处早前财务弊案责任人的情况下，急于重启工程。

“即便前朝政府决定重启并继续这两项项目，也绝不能放过那些出卖国家财务利益的人。”

林冠英当时亦呼吁接替慕尤丁出任首相的依斯迈沙比里，务必追究涉案者的责任。

安华在今天的发言中，未有特别回应涉嫌牵连一马公司的细节，抑或重启TSGP的决定。



