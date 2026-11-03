马六甲DT党枪杀案事发迄今近一年仍无结果，行动党日落洞国会议员雷尔警告政府，案件调查延宕恐让民众怀疑当局有意掩盖事实。

昨日，内政部长赛夫丁纳苏丁透过国会书面答复，回应了雷尔的相关质询，否认政府蓄意拖延案件的调查，反归咎于警方所提出的死因调查申请尚未获法庭排期审理。

雷尔今日表明将继续跟进此事，“是的，我必然会，尤其是在国会层面”。

去年11月24日清晨，警方在马六甲榴梿洞葛（Durian Tunggal）一处油棕园内击毙三名印裔男子，指控三人为 “DT党”悍匪，案发时拒捕更严重致伤一名警员。

不过，死者家属随后出示事发当时的通话录音，指控警方捏造袭警的情节，更疑似使用行刑的方式枪杀了他们的家人，要求援引谋杀罪来提控涉案警员。

此事最终交由武吉阿曼警察总部接手调查；总检察署审核调查报告后，于今年7月指示展开死因调查。

斥赛夫丁说法仅是托词

针对昨日的书面答复，死者家属代表律师拉杰什指责道，赛夫丁的回应仅是借口与托词。

他发表文告质问，总检察署已下令援引《刑事法典》第302条文（谋杀）调查本案，何以迄今无人遭到提控。

“谋杀案调查进展到哪了？为何无人被提控？”

拉杰什重申，家属要求检方直接予以提控，而非仅展开死因调查。

他强调，家属理应获得明确交代，涉事方必须对死者负责。

“死因调查无法替代谋杀案庭审，绝不可成为拖延时间的手段。”

今年7月7日公布的尸检报告似乎印证了家属对案情的说法。

报告显示，其中两人头部中枪，另一人胸部近距离受到枪击，子弹弹道呈向下穿透之势。

针对这项结果，拉杰什表示，家属要求按谋杀案调查程序，逮捕并羁押所有涉案警员。