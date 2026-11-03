国会报道

巫统百乐国会议员依斯迈沙比里声称，曾有手术因执刀专科医生遭保险公司从直接理赔名单剔除而中途喊停，甚至需要紧急招揽其它医院的医生救场。

依斯迈今日是在国会下议院参与2027年财案委员会阶段辩论时，提出上述指控。

“我获悉，有专科医生遭保险公司从直接理赔名单剔除，导致正进行的手术被迫中断，原因仅仅是执刀医生不在直接理赔名单。”

不过，他并未点名涉案医院、医生、保险公司。

《当今大马》已联系依斯迈沙比里以询问详情。

质疑保险公司除名标准

依斯迈当时质询保险公司将专科医生从直接理赔名单除名的标准，指称保险公司的这项权限意味其拥有指定主治医生的绝对主导权。

他追问是项决定是基于临床表现、职业道德与专业、文书问题，抑或纯粹商业考量；若是出于商业考量，当局又有何机制保障医生不会在缺乏透明且公平的评估下，随意遭到边缘。

他表示，医药协会估计全马约有190名专科医生丧失直接理赔资格，数字令人担忧，毕竟病患在就医途径与治疗延续性上首当其冲。

“我要求国家银行澄清，目前是否存在明确指南，规定保险公司将医生剔除出直接理赔名单时，必须提供书面解释、证据、申诉渠道。”

“当病患选择医生的权利遭保险公司强行干预，他们每月按时缴纳保费，其权益又置于何地？”

他亦质疑医药理事会就保障病患自主选择医生权利的原则是否获得恪守。

促国行监管保险公司

依斯迈表示，有的保险公司还对先前核准的理赔案展开追溯审计。

“我不否定保险公司的审计权利，但流程必须受到监管以防滥权，特别是涉及调阅病患保密且敏感的医疗记录事宜。”

“有医院被要求退还理赔款和提供折扣，以避免遭终止合作，而专科医生则是遭剥夺直接理赔资格。”

“国行对这类做法是否知情并加以监管？”

他补充，现行医疗编码体系、申请表格、事前核准流程、保险赔付费率均未跟上机器人手术等医疗科技的演进。

“如果制度本身无法提供精准选项，因填表混淆而归咎于医生并不合理。”

他促请国行与卫生部拟定明确协议与框架，规范对专科医生的限制、担保信、后续诊疗事宜。

此外，依斯迈建议专业团体与保险行业顺应科技进步，定期复核诊断编码及医疗程序。

直接理赔服务，是指保险或伊斯兰保险医疗卡持有者就医时，无需预先垫付账单。

院方将入院安排、诊断结果、拟定治疗方案通报予保险公司，后者在确认承保资格后，向院方开具担保信。

这项便利仅限于保险公司合作名单内的医院与专科医生，若病患接受名单外的医生或医院的治疗，则须自行结清账单，事后再向保险公司申请理赔。

2025年2月，私人医院协会曾发出预警，指部份私立医院因未配合保险公司削减诊疗收费的要求，面临遭踢出合作名单的风险。

将与国行商议此事

与此同时，第二财长阿米尔韩沙作总结时表示，他会与国行商讨此事。

“保险业的监管隶属国行职权范围，这是将由国行复核保险公司流程的举措。”

“提出的课题奖同国行研议。然而，重要的是，确保业内所有参与者恪守良好规章，避免推高医疗通膨率，毕竟医疗成本一旦上涨，全民都需付出更高代价。”

“因此，这是为确保只有确实守规者获允直接理赔的其中举措。不过，我会继续跟国行商讨。”