随着一名槟州议员涉嫌殴打妻子而遭警方调查，其身份在政界及媒体圈引起热议，外界纷纷猜测这起最新案件的主角究竟是谁。

根据媒体报道，记者今天在槟州议会期间询问公正党峇都蛮州议员古玛勒森（Kumaresan Aramugam）时，他反问是否有人提及其名字。

“究竟有谁提到我名字，没有吧？”

“所以任何人（州议员）都有可能啊！”

古玛勒森（下图）之后也以“不愿置评”结束访问。

法米再诺：不是我

另一方面，去年曾卷入类似事件的公正党班台惹雅州议员法米再诺（上图），则迅速撇清自己跟这起最新风波的关系。

“涉及最宗新案件的槟州议员不是我。”

今年初，法米再诺曾和妻子向警方互相举报家暴。法米再诺之后被控于2月22日早上约10点在其位于峇六拜的住家，蓄意伤害妻子诺希达雅（Nur Hidayah Abd Jabar），但他不认罪。

随后，法米在案件审结前遭冻结党职，也被撤除州行政议员职务。

《当今大马》获悉，最新事件同样涉及一名公正党州议员，但在对方回应媒体的询问前，暂不公开其身份。

《当今大马》也正联系槟州公正党主席兼第一副首长的莫哈末阿都哈密，以寻求回应。

曹观友促交警方调查

不过，槟州首席部长曹观友呼吁公众勿妄下定论，并强调应让警方完成调查。

“这是警方正在调查的案件，最好交由警方处理。（让）他们……负责调查此案。”

询及涉案州议员是否会继续履行职务时，曹观友表示，过去也曾有政治人物在面对法庭审讯期间继续履行职务。

槟州总警长林光耿昨天指出，警方目前正援引《刑事法典》第323条文（蓄意伤人）开档调查，并已向4人录取口供，包括涉事夫妻双方，但目前尚未有人因这起案件被捕。