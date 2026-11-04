青年及体育部长莫哈末道菲指出，该部不会批准原定于今年12月10日至13日举行的2026年吉隆坡HYROX健身体能竞赛，除非全面撤除酒精饮料公司的赞助。

他今日发文告指出，该赛事的申请仍在处理中，尚未获得该部批准。

“作为记录，举办该赛事的申请仍在处理中，但尚未获批准；青体部既未批准该赛事，也未向赛事提供任何拨款。”

“安全体育守则（2024年第三版）第5.2条文明确禁止涉及烟草产品、电子烟或酒精饮料业务的个人或组织，在青体部及其机构批准或支持的任何体育活动中主办、赞助、推广、宣传，或展示其商标。”

“所有有意主办体育赛事的公司，在申请执照时必须提交一份声明，承诺落实安全体育守则。”

他说，青体部的立场坚定，而主办方要该部考虑批准申请前，必须从所有官方活动渠道及比赛场地移除所有相关标志、商标及宣传材料。

打造健康体育环境

莫哈末道菲（上图）也提醒，根据《1997年体育发展法令》第36（1）条文，任何公司若未获得马来西亚体育专员发出的执照，均不得参与任何体育相关的活动。

他说，违反有关条文者可被罚款5万至50万令吉，或监禁最长5年，或两者兼施。

他说，有关规定适用于所有主办方，无一例外，包括烟草、电子烟及酒精饮料公司，无论其品牌或广告的受众群是谁。

“青体部绝不会在确保所有参与者享有安全及健康的体育环境方面妥协。”

日前，一张截图在网上流传，内容显示一家酒精饮料公司宣布成为一项国际健身体能竞赛的“官方啤酒合作伙伴”。该赛事将在吉隆坡马来西亚国际贸易展览中心举行。