傍晚6点07分更新

随着吉隆坡HYROX健身体能竞赛引发争议，主办方如今宣布撤除酒精饮料公司的赞助。

主办方在社媒贴文，坦言先前未能妥善考虑到本地宗教信仰与文化敏感。

“我们在此事确有失误，我们为此承担责任。”

“与嘉士伯商议后，我们决定不在马来西亚赛事中延续这项合作伙伴关系。”

“对于每位正为赛事备战并期待参赛的选手，我们充分体察大家付出的时间与心血。”

“我们期待在起跑线上与大家相见。”

嘉士伯证实已非赞助商

另一方面，大马嘉士伯公司（Carlsberg Malaysia）在Instagram账号发文告，证实HYROX已宣布在亚洲展开新的区域合作，而马来西亚不在其中。

“这项合作涵盖新加坡、香港、台湾及越南的指定HYROX赛事。”

“大马嘉士伯公司并非赞助商，也不会参与2026年12月10日至13日举行的HYROX吉隆坡站赛事。”

“大马嘉士伯公司一向遵守国家的法律与条例，并尊重本地文化敏感性。”

青体部促撤赞助才批准

HYROX为国际室内健身竞赛，融合了耐力跑与力量训练项目。

即将举行的吉隆坡站赛事宣布嘉士伯为官方啤酒合作伙伴后，随即在网上迎来了攻击。

青体部则是回应，除非主办方撤除啤酒赞助，否则不会核准该赛事。

部长道菲说明，青体部尚未批准这项赛事的申请，且未向赛事提供任何拨款。

根据青体部的安全体育守则，烟草产品、电子烟、酒精饮料业务的个人或组织，一律禁止在青体部及其机构所批准或支持的任何体育活动中主办、赞助、推广、宣传，或展示其商标。

道菲也提醒，企业参与体育赛事前必须取得青体部核准，违法者可面临5万至50万令吉罚款，或监禁最高五年，或两者兼施。

《当今大马》已联系嘉士伯，以寻求回应。