移民权益组织对人力资源部长拉玛南揭露，近600名高官显要，包括国家领袖未为帮佣缴纳社险的做法，感到震惊。

妇女力量（Tenaganita）在发给《当今大马》的文告中形容，这项发现“令人不安”，并促请联邦政府确保透明和一致地执法，不容任何人例外。

“这些人理应以身作则，而不是成为帮佣数十年来遭受剥削与忽视的帮凶。”

“如果肩负维护法律责任的人，连尊重自家工人的权益都做不到，这向社会其他人传达了什么讯息？”

该组织补充，为帮佣缴纳社险（Socso）供款是雇主应履行的基本法律义务，非慷慨之举或慈善行为。

拉玛南（上图）昨日揭露，截至11月1日，社险机构初步排查发现，共有1万零33名雇主未履行缴纳社险的义务，而598名包括国州议员在内的高官显要名列其中；另有2万6669名雇主有欠缴记录。

受询及违规雇主名单是否有内阁部长时，拉玛南暗示，部份涉案者的阶层甚至高于部长。

他说明，涉事者若未在12月7日前履行义务，则当局将随即展开执法行动。

吁承认帮佣为劳动者

妇女力量在文告中也呼吁马来西亚承认家庭帮佣为劳动者，并理应享有劳工法令所赋予的平等权利与保障。

该组织指出，这包括处理帮佣被排除在《雇佣法令》部分重要条文之外的问题，同时确保他们享有合理的工作条件、公平薪资、每周休息日，以及有效的申诉与补救机制。

“……帮佣需要的不只是社会保障。”

“他们需要的是可依法执行的权益，包括公平薪资、休息日、良好的工作条件，以及寻求补救与司法公正的途径。”

该组织补充，拉玛南有机会推动持久的结构性改革。

法律灰色地带导致剥削

另一方面，印尼移工关怀组织（Migrant Care）呼吁政府制定法律，为帮佣提供更完善的保障，包括受聘为兼职帮佣，或通过清洁服务公司工作的家佣。

该组织执行总监王卿荣指出，许多劳动者面对法律地位不明确的问题，由于处于法律灰色地带，他们往往容易遭受剥削。

“例如，‘帮佣出租’和‘帮佣买卖’的做法。清洁服务公司可以将他们当作人力商品，转售给最终用户，但他们的工作准证上仍被归类为清洁工。”

“清洁工也可以按月出租给最终用户。”

“目前，政府对逐户提供清洁服务的业务并没有明确管辖权。人力资源部无权监管这类业务，因为它们是根据工作订单运作，而非以明确的工作地点及每日8小时的工作说明为依据。”

“超过2000家私人职业介绍所造成的监管漏洞，已成为人口商品交易的温床。”