配合未来星期天的屠妖节，政府宣布提供过路费半价优惠，为期两天，从11月6日至11月7日为止。

《马新社》报道，工程部长亚历山大南达今天发文告指出，这项半价优惠从星期五凌晨零点整起跑，直到隔天晚上11点59分结束。

他说，大道特许经营公司的过路费赔偿金预计达2011万令吉，这笔款项由政府承担，实际数额仍须核实交通流量数据后定夺。

这项优惠惠及各收费站的第一级私家车，以及槟城大桥的第二级车辆。不过，边境收费站不在优惠之列，包括南北大道苏丹依斯干达大厦（BSI）收费站，以及马新第二通道（LINKEDUA）的丹绒古邦（TTK）收费站。

“这项决定彰显昌明政府体恤民困，持续关照全体人民的福祉，不分族群、宗教与信仰，同时进一步凝聚多元社会的团结与和睦精神。”

“政府希望这项措施有助于减轻民众的出行开销，特别是让回乡过节、探望亲友的兴都教徒受惠，在阖家团圆之间共度佳节。”

今年屠妖节落在未来星期天（8日），因此下周一为补假，形成连续三天的小长假。

促司机及早规划行程

亚历山大指出，工程部将通过马来西亚大道局（LLM），与有关大道特许经营公司居中协调，确保优惠措施顺畅落实，让符合资格的公路使用者确实受惠。

他提醒大道使用者妥善利用折扣，及早规划行程以免塞车，同时备足一触即通卡（Touch 'n Go）或电子钱包余额、遵守车速限制、保持安全车距，并适度休息以防疲劳驾驶。

此外，当局鼓励民众关注大道局官方渠道，掌握即时路况与突发事故，把行程安排得更加妥当。

亚历山大表示，驾驶人士谨慎上路、互相配合，是确保佳节出行一路顺畅、安全且舒适的关键。

“工程部预祝全体兴都教徒2026年屠妖节快乐。愿光明节为众人带来幸福、安康与祥和，也让国人更紧密团结。”

“请大家把安全摆在第一位，祝愿所有公路使用者平安抵达目的地。”



