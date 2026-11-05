麻坡国会议员赛沙迪等此前兴讼挑战联邦政府撤回73万300令吉选区拨款的决定，双方如今原则上达成和解协议。

《新海峡时报》报道，赛沙迪与三名麻坡选民的代表律师林伟捷说明，协议内容涵盖恢复先前撤回的2023年50万令吉选区拨款。

MyKhas系统下学校、祈祷室、村庄相关项目的23万300令吉拨款，亦将在复核后拨发。

“诉方与辩方昨日达成协议，化解这项纠纷。”

“达成协议的事项，涵盖政府恢复2023年拨发的50万令吉，以及MyKhas系统下用于特定项目的23万300令吉。”

林伟捷表示，双方目前正研究最恰当且详尽的机制，以正式向法庭入禀和解条款。

他说明，诉方已申请排定案件管理日期，以便在机制细节敲定后，由法庭出具同意判决书。

高级联邦律师阿莫哈尼尔证实此事。

联邦法院随后择定12月7日作案件管理，以供双方向法庭汇报相关进展。

承审法官分别为阿兹莎、纳兹兰、柯林。

赛沙迪等是在2024年4月23日向吉隆坡高庭申请司法审核准令。

四人在诉状中说明，政府本应发放170万吉拨款予麻坡国会选区人民服务中心，以作造福麻坡民众与应灾用途，惟其中50万令吉尚未支付，因而寻求撤销政府停止发放剩余拨款的决定。

他们也寻求恢复赛沙迪的MyKhas系统访问权限，以及撤销政府取消由赛沙迪申请并已获批的23万3000令吉的数项计划。

他们也要求撤销政府拒绝批准或发放拨款予赛沙迪以推行2024年亲民计划或类似计划的决定。

诉方的申请理由包括辩方已侵犯赛沙迪作为麻坡国会议员，以及其他三名申请人作为受影响国会选区选民，在《联邦宪法》第8条文下所享有的平等权利。

高庭与上诉庭分别在2024年12月河2025年10月驳回了赛沙迪等的申请与上诉。

不过，联邦法院于今年3月批准了赛沙迪等的上诉，允其挑战上诉庭的裁决。