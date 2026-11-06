美国共和党在本周二的中期选举落败后，大马政府正从各方面评估美国政局变化带来的短期及中期影响。

首相安华说，内阁今日详细讨论此事，大马将继续关注这方面的发展，包括此次选举结果可能对实施对等关税带来的影响。

“不过，我们会继续与（美国）现届政府，以及与新旧国会议员及众议院议员保持联系。”

据报道，美国总统川普领导的共和党在本周二的中期选举中，败给夺回众议院及参议院控制权的民主党。

安华在哥沙花园（Taman Kosas）清真寺完成周五聚礼后受访时指出，就他个人而言，他乐见这一变化，因为选举结果反映人民拒绝以种族及宗教仇恨为基础的政治，包括反伊斯兰情绪及对少数群体的敌意。

“在我看来，这至少向世界传递了一个较为正面的讯息，因为大多数人反对攻击及敌视伊斯兰，也反对敌视伊朗。希望这有助于缓和国际地缘政治紧张局势。”

他指出，这次选举也给大马带来启示，也就是大马需远离仇恨政治，专注于建设成熟的社会及打击贪污。

“对我们来说，重要的是大马能从中学到什么？就是要教导人们做个廉洁的人，让国家摆脱贪婪与贪污。”

与鲁比奥昨日通电

另一方面，安华说，美国国务卿鲁比奥昨日致电给他，双方讨论他若与川普在菲律宾马尼拉或中国上海会面，可能需要展开的一些准备工作。

他指出，美方希望美国企业在大马及其他国家的投资机会不受影响，尤其是在人工智能（AI）及半导体领域。

不过，他强调，只要这些企业遵守大马规定，投资也符合国家利益，大马就不会限制来自任何国家的投资，包括中国。

他举例，谷歌在大马的150亿美元投资将在两年内加快落实，该公司须自行承担水供、培训及大学设施的相关费用。

“稀土也是如此……我们欢迎任何国家参与，但条件是稀土必须在国内加工、必须遵守国家的一些规定，也不得用于制造被视为武器的装备。”