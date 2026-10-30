一家由美国持有多数股权的初创公司计划在马来西亚投资6亿美元，兴建一座稀土精炼厂，以开发稀土新来源，而此举正值美国政府推动减少对中国稀土供应依赖之际。

《The Edge》报道，DTEC Mineral and Metal Technology公司首席执行员米兰（Milan Perlly）受访时表示，该公司预计将在未来三年内于马来西亚设立工厂。

“更大的目标，是让马来西亚成为区域内离子吸附型黏土稀土元素的加工中心。”

该公司近期成为首家根据马来西亚放宽后的出口条例，获准向美国出口未经加工稀土原料的企业。

这项计划将支持马来西亚及美国在中国以外开发稀土新来源的努力。目前，中国主导着稀土矿物的加工业务。稀土是电动车、电子产品、风力涡轮机及先进武器等产品不可或缺的原料。

据报道，马来西亚大部分稀土资源，蕴藏在所谓的离子吸附型黏土矿床中。这类矿床的稀土元素松散地附着在黏土上，而非被锁在坚硬岩石中，因此可能更容易及更便宜开采。

这些矿床可能含有市场需求较高的重稀土元素，可用于制造高性能磁铁及其他先进技术产品。

与吉登霹森官员会谈

佩利表示，DTEC Mineral首座精炼厂每年将具备处理5000公吨稀土原料的产能。该公司最终计划在马来西亚兴建两座设施，合计年产能达到1万公吨。

“美国希望我们达到每年1万公吨的产量。我的目标是在东海岸设立一座产能5000公吨的工厂，第二座工厂则设在西海岸。”

他说，DTEC Mineral已与吉打、登嘉楼、霹雳及森美兰州政府官员会谈，目前正在考虑设厂地点。

这些设施将进一步扩大马来西亚在稀土产业中的角色，不再局限于澳洲莱纳斯在彭亨经营的大型加工厂所涉及的业务。

佩利表示，DTEC Mineral计划开发本地离子吸附型黏土矿床，并最终在马来西亚经营自己的矿场。

他说，该公司获准出口最多700公吨未经加工的稀土原料后，目前正准备先运送约30公吨到美国进行研究。

佩利指出，这批原料将用于确定其成分以及最适合的加工技术。

佩利是一名在马来西亚出生的美国公民，曾在Capital One任职。他与商业伙伴大卫（David Greer）共同持有DTEC Mineral的51%股权，其余49%股权则由马来西亚公司DTEC Engineering and Construction持有。

佩利表示，DTEC Mineral有意在马来西亚以及纳斯达克或纽约证券交易所上市。

根据DTEC网站，该公司是去年美国总统川普与马来西亚首相安华签署的贸易及关键矿产协议的参与企业之一。

根据协议，DTEC有资格获得美国进出口银行、美国国际发展金融公司及美国国防部提供的资金。



