国家元首苏丹依布拉欣驳斥特赦令诠释存疑说法，更直称任何质疑相关命令的论调，皆无异于抗旨。

苏丹依布拉欣发表文告说明，准许纳吉在缴清5000万令吉罚款前提下，转以居家服刑方式履行剩余刑期，附条件特赦令清晰明确绝对无含糊，且与其所设其它案件毫无相干。

“ 诠释上不应有所混淆，亦不该致使已获御准决定的落实遭遇长期延宕。”

“特赦权属《联邦宪法》第42条文赋予的王室特权。此项职权行使必须获得尊重，以符合君主立宪制与法治原则。”

“鉴于附条件特赦令规定的各项条件皆已满足，任何质疑该指令的论调，皆无异于抗旨。”

苏丹依布拉欣也指出，联邦直辖区部长杨巧双和总检察长杜苏基亦出席了是次特赦局会议，并向其呈递了相关建议。

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

巫统昨日为纳吉缴清SRC案的5000万令吉罚款，以让其得以出狱转居家服刑。

不过，就在纳吉离开监狱转移回家服刑的路上，总检察署以特赦令内容存有歧义有待厘清为由，紧急暂缓了这项安排。