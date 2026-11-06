总检察署出手暂缓前首相纳吉返家服刑，引起纳吉律师的不满，痛斥总检察署越权，拒绝执行国家元首的特赦令之举更是近乎藐视君权。

纳吉代表律师沙菲宜律师楼今晚发文告，向总检察署提出三大诉求，包括立即让纳吉居家服刑：

（a）监狱总监刻不容缓，完成当事人返家服刑的释放程序；

（b）总检察长即刻撤回总检察署文告；

（c）总检察署若对高庭命令尚存疑问，大可诉诸高庭，我们自当奉陪答辩；但诉讼未决之前，总检察署绝不可把当事人扣押在加影监狱。

“元首钦定的每项条件皆已兑现，在法律上，当局断无理由将当事人多留在加影监狱一分一秒。”

“因此，我们严正要求，当局必须依照国家元首圣意及高庭命令，即刻释放当事人返回私邸居家服刑。当事人保留一切法律权利。”

质疑检署暂缓执行

文告说，纳吉尚未离开加影监狱，总检察署发布文告之际，释放纳吉返家服刑的法定程序原本正在进行。

文告强调，国家元首苏丹依布拉欣于2026年9月18日援引联邦宪法第42条下旨特赦，御准纳吉以缴清5000万令吉罚款为前提，准予在私邸居家服刑，服完剩余刑期。

“2026年11月6日，当事人向吉隆坡高庭缴清这笔罚款；高庭随后向加影监狱主管发出盖印庭令，授权依据罚款缴纳令，即刻释放当事人。”

文告指，2026年9月18日，首相署法律事务组以特赦局秘书处的身份，公开宣布特赦令。文告白纸黑字载明，纳吉只要缴付5000万令吉罚款，即可在私邸居家服完剩余刑期。当时的文告并未衍生任何法律诠释疑义。

“必须厘清的是，总检察署如今声称构成‘法律疑问’的字眼，恰是政府自己在当年公告中采用的措辞。长达7周的时间里，总检察署从未对这套措辞置喙，直到罚款缴清，才骤起异议。”

文告也提及，内政部长今日依据1995年监狱法令第3条规定，正式颁布纳吉私邸全数建筑与地段——为法令下合法羁押或扣留人员之监狱；这项声明颁布在联邦政府宪报上，而宪报正由总检察署亲自出版发行。

“此事非同小可。从法律层面而言，根据1995年监狱法令，当事人私邸如今即是一所监狱，直接受监狱总监管辖。将当事人移送该处，丝毫没有脱离合法羁押；这不过是顺应元首旨意，将他从一所宪报监狱转解到另一所宪报监狱。”

“因此，政府宪报方才在同一天将当事人私邸颁布为监狱，总检察署却坚称在厘清前当事人必须留置加影监狱，这在法理上根本立不住脚。无论总检察署对特赦令的效力有何疑虑，都绝不可当作把当事人扣在甲监狱而非乙监狱的托辞。”

批评检署藐视君权

文告表明，过去7周以来，总检察长一贯公开表明，缴纳罚款是阻碍纳吉居家服刑的唯一关卡，从未提出其他阻碍，也未曾表示特赦令在法理诠释上有何难处。

文告说，依据《联邦宪法》第42条第5款，总检察长本是特赦局当然成员。2026年9月18日特赦局向国家元首进言特赦令时，总检察长亦亲临会议，若对特赦条款有所疑虑，理应在特赦局会议当场提出。然而总检察署却一反常态，等到纳吉付清罚款之后，才首次横生枝节。

文告强调，特赦令出自元首明令，只附带一项条件，即缴纳罚款；如今纳吉既已全数缴足，条件便告成。

“总检察署文告也坦承，高庭命令阐明释放当事人返家服刑。这正是特赦令和法庭命令的法定义务，必须贯彻执行，且本应落实到位。总检察长声称今日高庭命令存有混淆，根本站不住脚，这所谓混淆，实乃他一手捏造。

“总检察署提出的‘两套诠释’，不过关乎特赦令的法律效力。不论总检察署作何解释，都不容它在自行斟酌立场期间，拒绝执行元首特赦令白纸黑字的明确条款。”

文告指出，总检察长绝无权力暂缓或搁置元首的特赦权。

“总检察长眼下的行径，往轻里说是轻蔑元首，往重里看，更近于藐视君权。”

“我们认为，总检察署文告实为架空元首旨意。文告通篇并无半点法理依据，可充作继续扣押当事人在加影监狱的借口。”

“总检察署拿一马公司案作由头，同样无济于事。该案仍在法定诉讼阶段，上诉尚未尘埃落定。只要SRC国际公司案刑期尚未届满，一马公司案的监禁刑罚便不得生效，这更与总检察署在SRC案中履行特赦令的职责毫无相干。关于特赦令的整体法律效力及刑期，当事人完整保留一切法律抗辩权。”

“特赦权全归国家元首独享。总检察署早在2025年12月便公开宣称，特赦权力不容任何其他方染指。”

文告表示，特赦令是颁给监狱总监，而非发予总检察长。

“《联邦宪法》第145条（3）丝毫无权容许总检察长搁置王室特赦或高庭盖印命令，而总检察署文告亦拿不出任何赋权的法定依据。总检察署若真对高庭命令心存疑窦，正途是向高庭提出申请，而非越俎代庖发文告。总检察署竟以为发一篇文告便可搁置元首谕旨，在我们看来，纯属行政擅权、严重越权。”

“国元首谕令与今日高庭命令既都下达给监狱局，任何抗旨不遵与违背庭令的法律后果，皆须由监狱局全权承担。届时，总检察长或更高层的政客大可推卸责任，否认曾指使监狱局抗命。”

“罚款既然厘清，当局若单凭总检察署文告便把当事人强留加影监狱，即属非法羁押，公然践踏《联邦宪法》第5条第1款保障的人身自由。”

纳吉今午原本在车队护送下从加影监狱离开，准备返家服刑，惟总检察署下午5点多发文告，宣告暂缓落实，以进一步厘清纳吉附条件特赦令的诠释。

在返家路途上，纳吉在吉隆坡中央医院接受体检，在总检察署发布文告后，纳吉返回了加影监狱。



