女儿不满纳吉居家服刑生变，“有疑窦为何还收下罚款？”
前首相纳吉的居家服刑因仍存有法律诠释存疑而出现变数，其女儿诺雅娜据此质疑吉隆坡高庭何以仍接收巫统所缴纳的5000万令吉罚款。
诺雅娜昨日在社媒上传影片说明，纳吉律师团队昨日上午清缴罚款，而家属向来认为清偿5000万令吉罚款是转居家服刑的主要前提。
他表示，这是基于国家元首苏丹依布拉欣9月18日所颁布的附条件特赦令。
“身为女儿，我很是失望。我们完全遵循了附条件特赦令的规定，筹集并缴清了5000万令吉罚款，并完成了既定程序。”
前首相纳吉的居家服刑因仍存有法律诠释存疑而出现变数，其女儿诺雅娜据此质疑吉隆坡高庭何以仍接收巫统所缴纳的5000万令吉罚款。
诺雅娜昨日在社媒上传影片说明，纳吉律师团队昨日上午清缴罚款，而家属向来认为清偿5000万令吉罚款是转居家服刑的主要前提。
他表示，这是基于国家元首苏丹依布拉欣9月18日所颁布的附条件特赦令。
“身为女儿，我很是失望。我们完全遵循了附条件特赦令的规定，筹集并缴清了5000万令吉罚款，并完成了既定程序。”
“如果居家服刑另有附加条件，为什么不尽早通知我们？如果依然有着障碍，为什么要收下那5000万令吉？”
他申诉道，此事让其全家重温了先前争取居家服刑的痛苦经历。
“眼下遭遇让我们想起先前特赦令附录的痛苦经历——反反复复、充满不确定性，且拖延不断。”
“每当觉得爸爸离回家更近一步时，就会冒出新的阻碍。究竟要等到什么时候？我们要求的无非是公正与透明，希望元首的谕令得到尊重，法治得到捍卫。”
诺雅娜透露，家人最初接到通知，纳吉会在下午5点抵达家中，随后推迟至晚上8点半。
他补充，他是在下午2点左右接到通知，称内政部正试图拖延释放纳吉。
检署指特赦令存歧义
纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。
特赦局9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。
巫统昨日为纳吉缴清SRC案的5000万令吉罚款，以让其得以出狱转居家服刑。
不过，就在纳吉离开监狱转移回家服刑的路上，总检察署以特赦令内容存有歧义有待厘清为由，紧急暂缓了这项安排。
总检察署这份声明随即引发纳吉律师团队抗议，指出总检察长杜苏基亦是特赦局成员，且出席了9月18日向国家元首提供建议的特赦局会议。
律师沙菲宜警告，总检察署这一立场恐构成忤逆国家元首，要求监狱局加速安排纳吉转居家服刑，并挑战总检察署针对附条件特赦令疑窦交法庭裁决。
巫统与伊党也分别发文告质疑此事。
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