前首相纳吉的居家服刑因仍存有法律诠释存疑而出现变数，其女儿诺雅娜据此质疑吉隆坡高庭何以仍接收巫统所缴纳的5000万令吉罚款。

诺雅娜昨日在社媒上传影片说明，纳吉律师团队昨日上午清缴罚款，而家属向来认为清偿5000万令吉罚款是转居家服刑的主要前提。

他表示，这是基于国家元首苏丹依布拉欣9月18日所颁布的附条件特赦令。

“身为女儿，我很是失望。我们完全遵循了附条件特赦令的规定，筹集并缴清了5000万令吉罚款，并完成了既定程序。”