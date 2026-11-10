随着伊斯兰发展局调查加拿大歌手威肯（The Weeknd）的演唱会涉嫌宗教崇拜，马青署理总团长张佑铨斥此举为杯弓蛇影及无限上纲，显示政府日益趋向保守。

他今天发表文告批评伊斯兰发展局（JAKIM），因The Weeknd演唱会使用巨型金色雕像及舞台表演元素而展开调查的做法，暴露昌明政府越来越保守、越来越宗教化的施政倾向。

他认为，为了营造舞台气氛及视觉效果，演唱会采用特别设计的服装及各种装饰，是正常的艺术表现形式。

“如果连演唱会的舞台装饰和特别设计的服装，都要从宗教角度审视，那么是不是以后所有演唱会都不能有特别的舞台布置？难道任何艺术创作，都必须先经过宗教标准的审查？”

张佑铨接着抨击，该事件发生在昌明政府时期，显示国家日益趋向保守及宗教化，与政府所宣扬的开明、包容及多元精神背道而驰。

“昌明政府口口声声强调进步与包容，但实际行动却不断释放保守化的讯号。所谓多元包容，难道就是要其他宗教群体不断迁就单一宗教的标准？难道非穆斯林连欣赏一场演唱会的自由，都要受到宗教诠释的限制？”

恐影响各产业和经济

张佑铨也指出，宗教局此举导致国际艺人连正常的舞台设计都可能面对调查，势必影响外国歌手到马来西亚举办演唱会的意愿，进一步影响本地娱乐、旅游、酒店、餐饮及相关产业，最终导致人民承受经济损失。

“我促请政府停止无限上纲宗教课题，勿让个别人士的宗教诠释凌驾于正常的艺术创作及娱乐活动之上，同时必须明确保障非穆斯林的文化空间及合法权益。”

“不要什么事情都扯上宗教，否则永远没完没了。尊重穆斯林的宗教信仰，不等于可以牺牲非穆斯林的自由与权益。真正的多元社会，是各宗教相互尊重，而不是让一种宗教的标准主导所有人的生活。”

“政府应该带领国家走向开放与进步，而不是让马来西亚在昌明政府的领导下，变得越来越保守、越来越倒退！”

多元宗教应相互尊重

张佑铨也强调，应尊重马来西亚多元宗教和文化的社会背景，不该以单一宗教放大诠释表演内容。

“现场观众也来自不同宗教和文化背景，当局却以单一宗教的观点来诠释舞台装饰，甚至据此展开调查，显然已经超越尊重宗教信仰的范畴，形同将特定宗教的标准强加在其他非信徒身上。”

“马来西亚是多元宗教和文化的国家。穆斯林有权维护自己的宗教信仰，非穆斯林同样享有信仰自由及参与文化娱乐活动的权利。为什么一场由非穆斯林艺人呈现、供不同宗教背景观众欣赏的演唱会，却必须接受单一宗教标准的审视？”

张佑铨指出，有关当局不该过度干预艺术与娱乐空间，避免愈加侵蚀非穆斯林正当权益和宗教自由。

“难道非穆斯林的艺术创作和娱乐活动，也必须符合另一宗教的诠释与标准？如果政府允许这种做法不断扩大，不仅形同干预非穆斯林的文化与娱乐空间，更有侵犯非穆斯林正当权益及宗教自由之嫌。”

“宗教信仰固然必须受到尊重，但尊重必须是双向的，不能只强调某个宗教的感受，却忽略其他宗教信徒及非穆斯林群体的权益，更不能将宗教诠释无限扩大至所有文化及娱乐活动，否则只会让国家的发展空间越来越狭窄。”

首相署（宗教事务）副部长祖基菲里哈山昨日透露，部门正联同伊斯兰发展局等单位展开调查，以核实The Weeknd演唱会的特定环节是否涉及偶像崇拜而触犯伊斯兰教义。

威肯（本名Abel Tesfaye）刚于11月4日及5日，在武吉加里尔国家体育场举行《After Hours til Dawn》世界巡回演唱会。

引发争议的环节，据称是舞台上耸立的一尊巨型机械女偶，以及伴随的一群红袍舞者，部分网民因而指控演出带有宗教或膜拜色彩。