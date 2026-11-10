提议设跨境数码走廊，法米：助巴勒斯坦重建
马来西亚提议设立跨境数码走廊，以支持巴勒斯坦在冲突后的重建工作，并加强数码互联互通及数码经济领域国际合作。
通讯部长法米表示，这项建议可为参与国提供管道，以便为巴勒斯坦的重建工作尽一份力，包括在加沙、拉姆安拉及约旦河西岸。
他今天在配合2026年多哈世界移动通信大会（MWC）举行的数码议事会（Digital Majlis）创始圆桌会议上表示，这项构想源于他与巴勒斯坦电信及数码经济副部长胡达瓦希迪的讨论，其中涉及该国面临的挑战，尤其是冲突后的重建问题。
“我与巴勒斯坦副部长谈到巴勒斯坦面临的挑战，尤其是冲突后的其中一项，即重建，但这不只是加沙，也包括拉姆安拉和约旦河西岸。”
马来西亚提议设立跨境数码走廊，以支持巴勒斯坦在冲突后的重建工作，并加强数码互联互通及数码经济领域国际合作。
通讯部长法米表示，这项建议可为参与国提供管道，以便为巴勒斯坦的重建工作尽一份力，包括在加沙、拉姆安拉及约旦河西岸。
他今天在配合2026年多哈世界移动通信大会（MWC）举行的数码议事会（Digital Majlis）创始圆桌会议上表示，这项构想源于他与巴勒斯坦电信及数码经济副部长胡达瓦希迪的讨论，其中涉及该国面临的挑战，尤其是冲突后的重建问题。
“我与巴勒斯坦副部长谈到巴勒斯坦面临的挑战，尤其是冲突后的其中一项，即重建，但这不只是加沙，也包括拉姆安拉和约旦河西岸。”
“我们如何参与其中，设立一个能够为诸如巴勒斯坦等国家的重建工作，带来积极帮助的走廊？”
他表示，数码议事会可提供平台，让各国在兼顾参与地区不同经济、监管及科技条件的情况下，探索务实的跨境合作。
将设立秘书处统筹资讯
法米说，设立数码走廊须清楚了解各个市场面临的挑战，包括网络连接成本、数码素养、安全及信任问题。
他指出，各国面临的挑战差异甚大，因此必须先厘清各自的需求，再确定适合的合作领域。
他也建议，数码议事会在未来90天内设立工作秘书处，统筹参与国的资讯及数据。
他提到，拟议中的秘书处可协助发掘在不同市场之间设立数码走廊的机会，先从小规模举措着手，再扩大至其他地区。
“最初90天并非整个计划的全部，而是类似概念验证的阶段。如果我们能在两个市场之间做到这一点，就可考虑扩大。”
法米（下图）说，这项方式也应考虑不同国家如何看待数码经济，以及各自的发展重点。
他说，确立合作的基本原则，有助引导数码议事会将讨论转化为实际举措。
法米指出，马来西亚准备好通过大马通讯及多媒体委员会提供专业知识，支持这项倡议。
他补充，这类合作应着重于找出并解决实际挑战，以打造联系更紧密和具活力的数码未来。
数码议事会创始圆桌会议由全球移动通信系统协会（GSMA）主办，汇聚政府领袖、政策制定者及电信业代表，以探索加强跨境数码合作的机会。
法米目前在多哈展开工作访问，他率领大马代表团出席于11月6日至11日举行的2026年国际电信联盟全权代表大会（ITU PP-26）。随行者包括通讯部副秘书长（电信基础设施）马诺维拉巴特兰。
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