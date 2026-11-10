

马来西亚提议设立跨境数码走廊，以支持巴勒斯坦在冲突后的重建工作，并加强数码互联互通及数码经济领域国际合作。

通讯部长法米表示，这项建议可为参与国提供管道，以便为巴勒斯坦的重建工作尽一份力，包括在加沙、拉姆安拉及约旦河西岸。

他今天在配合2026年多哈世界移动通信大会（MWC）举行的数码议事会（Digital Majlis）创始圆桌会议上表示，这项构想源于他与巴勒斯坦电信及数码经济副部长胡达瓦希迪的讨论，其中涉及该国面临的挑战，尤其是冲突后的重建问题。

“我与巴勒斯坦副部长谈到巴勒斯坦面临的挑战，尤其是冲突后的其中一项，即重建，但这不只是加沙，也包括拉姆安拉和约旦河西岸。”