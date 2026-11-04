首相兼财长安华说明，马来西亚欢迎谷歌在本地追加150亿美元投资，并表示这项投资承诺体现大马的稳定、人才实力，以及成为东南亚领先数码强国的决心。

安华形容，这项投资是重大里程碑，再次彰显国际社会对大马实力，以及在全球人工智能领域地位日益提升的信心。

他今日是在马来亚大学举行的谷歌2026年“携手AI，强化大马”（Mantap Malaysia Bersama AI）活动上致词时说，高影响力的外国直接投资仍是维持大马经济活力不可或缺的一环，既为经济增长提供必要动力，也巩固大马在全球AI革命中的前沿地位。

“如此庞大的资金流入，为宏观经济增长提供必要动力……它们用于建设尖端实体资产，向全球市场传递对大马的信心，并巩固大马在全球人工智能革命中的前沿地位。”

“我们将这项投资承诺视为值得庆贺的重大里程碑。与此同时，在昌明经济框架及我们的2030年新工业大蓝图下，我们的目标是确保这些资本契合国家更深远的发展方向。”

出席者包括通讯部长法米、数码部长哥宾星、高教部长赞比里、贸工部副部长沈志勤，以及Alphabet和谷歌总裁兼首席投资官露丝波拉特。

允确保外资带来长远利益

谷歌较早前宣布，计划于未来两年，在大马投资150亿美元，以扩充其数码基础设施，包括位于雪兰莪及森美兰的数据中心园区，从而满足对AI及云端运算服务日益增长的需求。

安华说，大马在欢迎谷歌加码投资的同时，政府也决心确保外资为国家及人民带来长远利益。

在人力资本发展方面，他欢迎谷歌承诺协助80万名大马人提升技能，并强调AI的进步必须惠及社会各阶层，而非扩大现有的不平等。

“在昌明经济下，我们不单凭新闻头条衡量成就，而是看大马最优秀的年轻人才能否获得应有的报酬，并在国际舞台上昂首工作。”

“我们不要出现AI鸿沟，只有董事局或科技实验室内的少数精英取得成功，其他国人却只能当旁观者。”

他补充，这项倡议将扩展至工艺学院及技职教育机构，以让学生掌握高科技工作所需的实用技能。

安华也赞扬谷歌对环境永续发展的承诺，包括与国家能源公司合作，在不依赖政府补贴的情况下，为国家电网新增超过1吉瓦的洁净能源发电容量。

他说，负责任的投资必须确保投资所在国变得更强大、更具韧性，尤其是能更好的管理天资源及满足当地社区的需求。

“大马开放、亲商，并决心继续努力，以与如此优秀的投资者携手引领数码时代。”