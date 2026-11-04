随着《马来西亚前锋报》及《Kosmo!》的出版公司Media Mulia私人有限公司日前宣布重组业务，媒体评议会说明，尽管未宣布裁员，但已有员工联系媒评会，表明对工作保障和未来生计感到担忧。

媒评会发文告说，关于重组程序、在做决策所采用的标准，以及相关决定可能对他们未来造成的影响，员工有权获得资方清楚的说明。

“媒评会意识到媒体机构面对重大的财务及营运挑战，并可能需要进行重组，以确保媒体机构长期持续运作。”

“尽管未正式宣布裁员，但媒评会严正看待员工所提出的担忧，他们的担忧不可被轻视。”

媒评会促请该公司确保员工的权益、透明度及福利持续受到保障。

媒评会也欢迎Media Mulia在应对员工提出担忧所作出的承诺，并促请管理层通过与受影响的员工保持公开沟通，以及提供清楚和透明的解释，兑现相关承诺。

“虽然公司必须拥有作出艰难决定的空间，以确保业务得以持续下去，但相关决定必须伴随透明、公平，并与受影响员工进行有意义的协商。”

“媒评会始终准备为相关各方促成具建设性的讨论，以取得公平及可持续的解决方案。”

另外，媒评会也欢迎通讯部长法米愿意与相关各方讨论，以探讨该情况，并设法解决就业保障问题。

根据报道，Media Mulia正在对业务模式、营运架构和公司方向展开策略评估，并安排接近100名员工带薪休假。

Media Mulia说，该公司必须采取此举，以确保在媒体业正逐渐转向数码平台之际，公司得以持续营运。