昌明政府发言人法米表示，尽管非国家行为体试图发动网络攻击，其中人民银行网站最近遭骇客入侵，但本地在线银行系统及金融交易仍然安全。

他说，截至目前，所侦测到的骇客攻击企图并未涉及数据窃取，也没有影响国家在线银行系统的运作。

“目前为止，我们发现有非国家行为体企图发动骇客攻击等行动，但尚未发生数据遭窃事件，在线银行系统也未受到影响。”

“因此，本地的银行业、金融领域及在线交易仍然安全。”

他今日出席卡塔尔大马运动会（SUQMA 2026）保龄球比赛后，回应一名大马民众关于马来西亚近期网络攻击事件，尤其人民银行网站遭骇事件的提问时，这么说。

法米说，该事件仅涉及由第三方管理的网站发生网页篡改，目前该网站已被接管。

他说，人民银行已采取行动，阻断受影响服务器的访问权限，并将访问渠道转移至该银行全资拥有的i-Rakyat网站。

国安会受命审查数位安全

此外，法米指出，首相安华从上周初起，已指示国家安全理事会检视国家各项基础设施所面临的安全威胁，尤其是混合威胁。

他说，此次审查涵盖互联网基础设施、网站及数据库，以确保本地数码资产持续受到保护。

他说，在昨日内阁会议上，安华也要求对所有政府资产、银行机构及官联公司的网络安全状况进行更深入审查，包括交由国家网络安全机构及国家安全理事会进一步检视。

法米正率领马来西亚代表团，出席于11月6日至11日在多哈举行的2026年国际电信联盟全权代表大会（ITU PP-26）。