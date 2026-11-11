内政部长赛夫丁纳苏丁预计在明日的国会下议院会议上，回应有关前首相纳吉居家服刑的相关询问和细节。

针对纳吉居家服刑的条件及限制，包括其是否可以跟其他家庭成员同住，以及是否获准接待访客等，赛夫丁向《新海峡时报》发送简短讯息，证实将回应相关询问。

随着纳吉昨晚已从加影监狱返回其位于大使朗格路（Jalan Langgak Duta）的私邸，以服完SRC国际公司案件的剩余刑期，外界要求政府厘清相关安排。

吉隆坡高庭是在纳吉缴清5000万令吉罚款后，允许其返家继续服刑。

缴付清罚款是国家元首苏丹依布拉欣于9月18日给予纳吉有条件特赦的先决条件之一。但尽管纳吉获准在家服完SRC国际公司案件的剩余刑期，直至2028年8月23日，但他仍面对其他法律程序，包括他针对一马公司案件的定罪及刑罚提出上诉。

此外，纳吉的住家此前已正式被宪报指定为监狱，根据11月6日颁布的联邦宪报，赛夫丁已援引《1995年监狱法令》第3条文所赋予的部长权力，将该住家列为监狱。

除了外界期待已久的赛夫丁回应，明日的国会下议院会议也将由首相安华亲自回答部分问题。

国会下议院议长佐哈里阿都今日在国会宣布，安华预定于明日出席下议院的首相问答环节（PMQT），回答议员提出的问题。

由于明日会议的议程表（Order Paper）尚未公布，目前仍不清楚安华将回应哪些问题。

首相问答环节原定于昨日举行，但国会下议院会议在屠妖节庆祝活动后休会两天，直至今日才恢复召开。



