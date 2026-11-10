内政部长赛夫丁表示，有条件特赦令及高庭随后发出释放令的诠释存在法律疑问，才会导致前首相纳吉的居家服刑安排延迟落实。

《新海峡时报》报道，赛夫丁说，随着吉隆坡高庭今日作出裁决，法律问题获得厘清。

他指，围绕有条件特赦令及11月6日释放令的疑问，尤其是关于居家服刑的条款，导致居家服刑安排无法落实。

他说，内政部如今准备好落实法庭裁决，即撤销11月6日的庭令，并允许纳吉以居家服刑方式服完剩余刑期，直至2028年8月23日。

“在这方面，内政部尊重总检察署的立场，即这些疑问应通过司法程序获得厘清。”

“这项做法非常重要，以确保政府采取的每一项行动都有明确、有序且合法的法律依据。”

确保所有执行符合法律

赛夫丁表示，内政部及监狱局将确保所有刑罚执行及拘留的决定，均符合法律及庭令。

“内政部一向尊重并维护国家元首根据联邦宪法第42条赋予的权力所作出的王室特赦决定。”

“通过宪法管道作出的每一项决定，都必须受到尊重，并依法落实。”

联邦宪法第42条赋予国家元首赦免、缓刑、暂缓执行刑罚及减刑的权力，也包括暂停或改判刑罚的权力。

赛夫丁形容，此案备受瞩目，具有重大的政治影响及公众关注，因此呼吁各方以负责任的态度处理。

他说，政治上的口舌之争不应削弱公众对国家机构的信心。

“政府将继续维护马来统治者在君主立宪框架下的地位与角色，同时捍卫宪法至上、法治及司法独立。

“这些原则相辅相成，并构成国家稳定的基础。”

高庭发出新庭令

总检察署今天入禀吉隆坡高庭，申请检讨纳吉居家服刑的释放令。

法官阿斯兰今午聆讯后，撤销高庭刑事主簿署上周五（11月6日）发出的原令，改对纳吉发出新庭令。

根据新释放令，纳吉即日起居家服刑，直至2028年8月23日刑满。

纳吉将直接从加影监狱转往吉隆坡大使花园大使朗格路（Jalan Langgak Duta）私邸，居家服完SRC国际公司案余刑。


安华分享会见脱口秀演员，借众筹梗暗讽纳吉居家服刑

安华分享会见脱口秀演员，借众筹梗暗讽纳吉居家服刑

扎希认为没必要内阁改组，“不如解散国会还政于民”

扎希认为没必要内阁改组，“不如解散国会还政于民”

履行反对纳吉居家服刑立场，陆兆福即日起辞交长职

履行反对纳吉居家服刑立场，陆兆福即日起辞交长职

陆兆福辞职+阿米尔将卸任，惟安华尚未考虑改组内阁

陆兆福辞职+阿米尔将卸任，惟安华尚未考虑改组内阁

高庭发出新庭令，谕令纳吉即起居家服刑

高庭发出新庭令，谕令纳吉即起居家服刑

从两种解读变释放令有误，纳吉律师抨检长立场反复

从两种解读变释放令有误，纳吉律师抨检长立场反复

纳吉释放令用词确有问题，蓝卡巴力挺检署厘清要求

纳吉释放令用词确有问题，蓝卡巴力挺检署厘清要求

公青团将报警，促查纳吉释放令制定过程

公青团将报警，促查纳吉释放令制定过程

纳吉居家服刑文件出现错误，检长指不应该发生

纳吉居家服刑文件出现错误，检长指不应该发生

诚信党促国阵体面退场，无需等被“赶出”内阁

诚信党促国阵体面退场，无需等被“赶出”内阁

直区诚信党放话，有意上阵布城蒂蒂旺沙纳闽三国席

直区诚信党放话，有意上阵布城蒂蒂旺沙纳闽三国席

促交法庭厘清纳吉释放令，土权党指法治层面影响重大

促交法庭厘清纳吉释放令，土权党指法治层面影响重大

民团支持检署厘清纳吉释放令，警告政治施压恐削弱法治

民团支持检署厘清纳吉释放令，警告政治施压恐削弱法治

检长拟觐见国家元首求宽恕，说明释放令所引发法律疑窦

检长拟觐见国家元首求宽恕，说明释放令所引发法律疑窦

内政部拟循检署建议，交法庭厘清纳吉居家服刑细节

内政部拟循检署建议，交法庭厘清纳吉居家服刑细节

巫青伊青动员全国报警，举报检长涉滥权暂缓居家服刑

巫青伊青动员全国报警，举报检长涉滥权暂缓居家服刑

检署否认忤逆谕令，反称是为保障纳吉权益

检署否认忤逆谕令，反称是为保障纳吉权益

驳特赦令存在诠释争议，元首称质疑无异抗旨

驳特赦令存在诠释争议，元首称质疑无异抗旨