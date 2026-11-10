内政部长赛夫丁表示，有条件特赦令及高庭随后发出释放令的诠释存在法律疑问，才会导致前首相纳吉的居家服刑安排延迟落实。

《新海峡时报》报道，赛夫丁说，随着吉隆坡高庭今日作出裁决，法律问题获得厘清。

他指，围绕有条件特赦令及11月6日释放令的疑问，尤其是关于居家服刑的条款，导致居家服刑安排无法落实。

他说，内政部如今准备好落实法庭裁决，即撤销11月6日的庭令，并允许纳吉以居家服刑方式服完剩余刑期，直至2028年8月23日。

“在这方面，内政部尊重总检察署的立场，即这些疑问应通过司法程序获得厘清。”

“这项做法非常重要，以确保政府采取的每一项行动都有明确、有序且合法的法律依据。”

确保所有执行符合法律

赛夫丁表示，内政部及监狱局将确保所有刑罚执行及拘留的决定，均符合法律及庭令。

“内政部一向尊重并维护国家元首根据联邦宪法第42条赋予的权力所作出的王室特赦决定。”

“通过宪法管道作出的每一项决定，都必须受到尊重，并依法落实。”

联邦宪法第42条赋予国家元首赦免、缓刑、暂缓执行刑罚及减刑的权力，也包括暂停或改判刑罚的权力。

赛夫丁形容，此案备受瞩目，具有重大的政治影响及公众关注，因此呼吁各方以负责任的态度处理。

他说，政治上的口舌之争不应削弱公众对国家机构的信心。

“政府将继续维护马来统治者在君主立宪框架下的地位与角色，同时捍卫宪法至上、法治及司法独立。

“这些原则相辅相成，并构成国家稳定的基础。”

高庭发出新庭令

总检察署今天入禀吉隆坡高庭，申请检讨纳吉居家服刑的释放令。

法官阿斯兰今午聆讯后，撤销高庭刑事主簿署上周五（11月6日）发出的原令，改对纳吉发出新庭令。

根据新释放令，纳吉即日起居家服刑，直至2028年8月23日刑满。

纳吉将直接从加影监狱转往吉隆坡大使花园大使朗格路（Jalan Langgak Duta）私邸，居家服完SRC国际公司案余刑。



