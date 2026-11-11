国会报道

通讯部副部长张念群说，持牌社交媒体服务提供商最迟须在12月28日提呈线上安全计划，以符合《网络安全法令》（ONSA）（866法令）所规定的义务。

她指出，该计划必须仔细列出平台提供商将采取的改进举措及规划，以确保为用户提供更安全的数码环境。

她说，社交媒体平台也预计将于目前进行中的过渡期结束后，在明年1月初执行用户年龄验证义务。

“现在我们仍处于过渡期，我们预计平台将于明年1月初履行这项义务。”

“因此，在过渡期结束后，他们将向我们提呈关于他们已验证和关闭的账户数量的所有数据。”

她今日在国会下议院的问答环节，回答行动党居銮国会议员黄书琪的附加提问，有关社交媒体平台在落实年龄验证机制的守规程度，包括已完成验证及遭封锁的账户数量，以及针对未履行相关义务的服务提供商所采取的行动。

已向平台发出指示

张念群说，通讯委会已向社交媒体服务提供商，包括Meta、TikTok和谷歌发出指示，以确保落实年龄验证机制，以及获取相关信息作为监测和守规评估的用途。

她指出，没遵守ONSA规定义务的持牌服务提供商可被对付，包括罚款高达100万令吉，或在被定罪后继续违例，每日可被额外罚款最高10万令吉。

关于假账户及仇恨言论的威胁，张念群解释，针对16岁以上社交媒体用户的年龄验证机制，并不涉及核实用户身份。

有鉴于此，她说，此机制无法直接解决假账户问题，反之，需更深入研究和讨论适当的措施。