前首相纳吉在居家服刑期间，据称，其家属及其他人士不获准与他同住。

《每日新闻》报道，巫统妇女组执委兼副首相阿末扎希的女儿努鲁希达亚表示，纳吉的妻子罗斯玛，据信将在这段期间居住在位于吉隆坡柏威年（Pavilion）的住家。

努鲁希达亚说，当局也不允许通过线上方式购买食物，因为纳吉不获准离开宪报列为监狱的吉隆坡大使花园大使朗格路（Jalan Langgak Duta）私邸。

“不能，而且那间屋子也被宪报列为监狱。监狱的概念本来就不包括妻儿同住。”

“他的妻儿不会住在一起。DSR（罗斯玛）住在柏威年。”

努鲁希达亚今日在社交平台Threads用户@wakdoyik.co的帖文下方留言时，如此表示。

该用户在帖文中要求当局解释居家监禁的执行方式，以及纳吉的家属是否获准留在同一个范围内。

当局制定探访时间

努鲁希达亚指出，探访时间也将由当局制定，并按照与监狱相同的程序进行。

“谢谢你提出问题，因为你想了解。读着那些自以为无所不知的人散播的诽谤，真的很累。”

“哦，对了。所有食物和饮料都由监狱决定。”

纳吉昨晚约9点27分抵达私邸，开始居家服刑。

总检察署昨天入禀吉隆坡高庭，申请检讨纳吉居家服刑的释放令。

法官阿斯兰聆讯后，撤销高庭刑事主簿署上周五（11月6日）发出的原令，改对纳吉发出新庭令。

根据新释放令，纳吉即日起居家服完SRC国际公司案余刑，直至2028年8月23日刑满。



