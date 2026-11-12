下午3点04分更新

国会报道 虽然台湾决定搁置马台双边投资谈判，但首相安华对此轻描淡写，声称目前没有任何迹象显示台商正在撤资或取消来马投资的计划。

安华今天在国会下议院指出，2026年首9个月，马来西亚对台湾的出口额劲扬88%至1165亿8000万令吉，进口额也增长24.2%至1376亿7000万令吉。

这带动今年1月至9月的双边贸易总额达到2542亿1000万令吉。

“台湾是重要贸易伙伴，双方经贸与投资合作稳固，我们也希望维持这种良好的经贸关系。”

“然而，我们在‘一个中国’政策上绝不妥协，我们只承认一个中国，且其中心在北京。”

AI股票颓势跟台湾有关？

针对大马股市11月录得接近10%跌幅，或与台湾课题有关的说法，安华回应说，电气与电子、AI及数据中心领域的股票，的确在最近一个月内下跌。

然而，他指出，其他国家也有类似情况，而且大马相关领域股票的表现，未如一些国家般受到严重冲击。

他也提到，过去数天涉及英伟达（Nvidia）的情况，也影响了相关股票。

今年8月，安华接受半岛电视台专访时称，台湾是中国的一部分，因而认同中国必要时动用武力统一，正如马来西亚一旦面临国土分裂，他也会不惜动武阻止。

结果，这番言论招致台湾外交部严厉谴责与驳斥，批安华贬损台湾主权，且荒谬影射台湾为中国的分离主义省份。台湾外交部亦批评，安华公开合理化中国武统立场之举，严重破坏区域和平与稳定。

安华之后澄清，大马政府虽奉行“一个中国政策”，但同时也主张“寻求和平解决之道”。

《日经亚洲评论》（Nikkei Asia）本周一（9日）引述消息报道，台湾搁置与大马原定10月下旬举行的扩大双边贸易会谈，而肇因是安华今年8月的“支持武统”言论。

《联合新闻网》翌日报道，台湾外交部发言人萧光伟证实，考量到国家主权和经济安全，为了保证台商投资的权益，台湾暂缓推动双边投资协商。

韩沙：何必自找麻烦？

在附加提问环节，国会反对党领袖韩沙再努丁批评安华，对中国可能武力犯台的课题多言，“自找麻烦”。

他指出，安华的言论引起媒体广泛关注，更激起台北当局的强烈反弹。

对此，安华严正驳斥他认同中国武力攻台的说法。

“我有说过赞同中国攻打台湾吗？我说没有。我说的是，我们支持一中政策；其次，我们认为双方应通过和平努力，达成友好解决方案。”

他补充，中国是否决定出兵台湾属其内政，马来西亚不会插手干预。

“听清楚字眼，再听一遍。”

对台海课题须谨言慎行

韩沙随后在记者会上批评安华在国会下议院的答复，强调首相本应明确表态，马来西亚不会卷入他国纷争。

“如果由我们任何一位国会议员回答类似问题，我要告诉打扪国会议员（安华），我们会说：‘马来西亚有既定的外交政策，绝不会卷入这类冲突。’”

“这就是我们质问他‘何必自找麻烦’的意思。”

韩沙表示，台湾毕竟是大马第四大贸易伙伴，政府应对台海课题时必须谨言慎行。

他强调，自己提出批评并非认同台湾在两岸争议中的立场，而是出于维护马来西亚经贸与外交利益的考量。

他也坚持，马来西亚应坚守中立外交政策，切忌冒险卷入两岸紧张局势。



