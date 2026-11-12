国会报道

房屋及地方政府部正制定全国房屋综合数据库，以应对已竣工却未售出住宅问题，从而避免增加发展商的守规成本。

房地部副部长艾曼阿蒂拉说，这个在第13大马计划下的倡议，旨在按照地点，整合房屋供应、需求、负担能力、收入、房价及滞销住宅单位资料。

她说，此举可集中分析房屋需求及负担能力，作为州政府及地方政府做决策时的参考，无需强制每家发展商分别进行市场研究。

“若对所有发展商全面落实额外研究条件，这可能增加守规成本，尤其是中小型发展商，最终将影响房屋售价。”

艾曼阿蒂拉（上图）是今天在国会下议院口头问答环节，回答国盟乌鲁雪兰莪国会议员哈斯尼占的提问。

哈斯尼占询问，政府是否计划在批准任何房屋发展项目之前强制进行研究，以了解人民的实际需求和负担能力，以及当局将采取哪些举措，解决滞销住宅单位数量比2025年增加8.6%的情况？

艾曼阿蒂拉说，根据国家房地产资讯中心（NAPIC）报告，去年有3万471个滞销住宅单位，价值177亿3000万令吉，在今年第二季度则增加8.6%，至3万3094个单位，价值178亿令吉。

“此增幅反映房屋供应与实际需求不相符，尤其是在屋价与家庭收入能力、发展项目地点的合适性，以及住宅的类型与规格。”