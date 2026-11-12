律师公会提出司法审核申请，以挑战联邦直辖区特赦局允准前首相纳吉居家服刑的决定，遭到总检察署反对。

高级联邦律师阿莫哈尼尔（Ahmad Hanir Hambaly @ Arwi）向高庭法官英德拉说明，总检察署两天前收到律师公会透过电邮提交的申请，需要时间研究申请内容，再提呈书面陈词。

“总检察署肯定会反对这项司法审核准令申请，因为受到挑战的决定涉及国家元首主持特赦局会议所作出的决定，而这属于不可由法庭审理的事项。”

“这将是我们的立场。我们需要更多时间提呈书面陈词，并研究该申请，以便妥善提出反对理由。因此，我恳请法庭给予我们时间提呈书面陈词。”

另一边厢，纳吉代表律师法汉说明，其当事人也希望提呈书面陈词，因为一旦法庭批准司法审核准令，随后作出的任何裁决都可能影响纳吉居家服刑安排的执行。

律师公会代表律师再诺查卡利亚（Zainur Zakaria）不反对总检察署和纳吉代表律师的要求。

英德拉择定明年3月17日聆审这项申请，并指示双方须在12月14日前提呈各自的书面陈词，以及在12月28日前提呈答复陈词。

特赦局等列答辩方

律师公会于11月10日入禀司法审核申请，将联邦直辖区特赦局、首相署（法律及体制改革）部长、监狱局总监和纳吉列为第一至第四答辩人。

律师公会要求法庭宣判，任何声称依据《联邦宪法》第40条文（国家元首在行使职能时的作用与权力）和第42条文（国家元首和各州统治者或州元首行使赦免、缓刑和减刑权力）进行的相关程序与决定，在法律上均属无效，并违反《联邦宪法》。

这包括第二答辩人于9月18日通过文告宣布，允许纳吉以居家服刑方式服完剩余刑期的决定。

律师公会进一步要求法庭撤销特赦局的相关程序和决定，并要求一旦司法审核准令获批，应立即暂缓执行纳吉的居家服刑安排，直至司法检讨裁决出炉为止。

律师公会秘书再也峇兰的宣誓书指出，这项申请涉及宪法和基本权利的重要原则。

律师公会认为，居家服刑并不属于《联邦宪法》第42条文所规定的赦免、缓刑或减刑范围。

再也峇兰指出，特赦局未有妥善考虑相关因素，包括纳吉在其它案件的定罪和监禁刑罚、犯罪行为造成的财政负担，以和对公众反贪信心的影响。