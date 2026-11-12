中午12点42分更新

国会报道 内政部长赛夫丁纳苏丁明日将向内阁提议，解密批准前首相纳吉居家服刑的特赦局会议记录。

他说明，此举有助厘清事情来龙去脉，让外界更准确理解特赦局的决策过程。

“我会将这项建议带入内阁以推动解密……并非报告，而是特赦局的会议记录，借此彰显公义，也让各界从更准确的视角审视特赦局的决策流程。”

“我认为此事隶属总检察长的职权范围，但我并不反对。明天内阁会议召开时，我会当着高教部长及同僚的面，正式提出此事。”

“既然这是国会的建议，具体来说是麻坡国会议员（赛沙迪）的建议，我定会勇于将其带入内阁讨论。”

他是在赛沙迪挑起围绕居家服刑庭令的争议，并引起多名国会议员针对纳吉居家服刑条件提出一系列问题后，如此回应。

赛沙迪指出，此事引发多宗针对前白沙罗国会议员潘俭伟的警方投报，甚至有人指责，任何反对赦免局决定的人士都构成叛君。

他随后询问赛夫丁，是否考虑向内阁提呈建议，解密赦免局的“报告”，以便平息争议。

他更补充说，要政府独自承担这项决定所带来的道德责任，并不公平。

发新庭令证明有根据

另一方面，赛夫丁在会议上也为总检察长暂缓执行吉隆坡高庭于11月6日，为纳吉发出的“释放令”（Order of Discharge）辩护。

针对伊党哥打峇鲁国会议员达基尤丁的提问，他说，庭令的用词引起混淆，因此监狱局必须向总检察署寻求法律意见。

他说，争议源于庭令中使用的“释放出狱”（discharge）一词，因为监狱局认为，这可能意味着完全释放纳吉出狱。

“Discharge的意思是完全释放出狱。这意味着监狱局不再有任何发言权，也不再拥有任何权限。这与‘释放’（lepas）不同。”

“我们是要放他去居家拘留？还是以许可证方式释放、强制报到，或假释？”

“因此，鉴于当中存在混淆，我告诉监狱局总监：谁是政府的法律顾问？就是总检察长。”

“这就是我们遵循的程序。我们是执行者，不是法律的管理者。”

赛夫丁指出，周二高庭作出的裁决，证明他们对相关用词的担忧并非毫无根据。

他说，如果原本的庭令没有问题，法庭就不会撤销原有庭令，并另发一项新庭令。